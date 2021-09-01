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Украина и США подписали ряд соглашений в оборонной и космической сферах: подробности

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Подписание договора между Министерствами обороны. Новость обновлена 01 сентября 2021, 08:24
Подписание договора между Министерствами обороны.

Линия защищенной связи, освоение космоса и модернизация военного оборудования — новые соглашения открывают перспективы для украинских предприятий.

Во время визита в США Владимира Зеленского и украинской делегации подписали ряд соглашений, в том числе и в оборонной сфере.

Об этом сообщает сайт президента.

Минобороны Украины и аналогичное американское ведомство подписали рамочное соглашение. В нем идет речь про период до декабря 2026 года. Согласно документу США и Украина сосредоточат двухстороннее сотрудничество в сфере безопасности на противодействии российской агрессии, проведении реформ в оборонной сфере в соответствии со стандартами НАТО. Также соглашением предусмотрено более тесное сотрудничество в сферах кибербезопасности и разведки, а также в обеспечении свободы судоходства в Черном море.

Между двумя правительствами подписали договор про научно-техническое сотрудничество в военной сфере. Он позволит привлекать американские инвестиции для модернизации вооружения и техники. Украинские ученые, в свою очередь, смогут принимать участие в американских военных проектах для третьих стран.

Новое соглашение заключили в сфере работы погранслужбы. Украине помогут развернуть систему автоматизированного нацеливания ATS-GLOBAL, что поможет проверять въезжающих в страну на причастность к терроризму или преступным организациям.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании в космической отрасли. Он, в том числе, касается участия Украины в реализации космической программы «Артемида» под руководством США. Кроме этого США и Украина договорились об установлении линии защищенной связи.

Ранее "Телеграф" писал, что в США пообещали продолжать помогать оборонной сфере Украины и выделить, среди прочего, противотанковые ракеты Javelin.

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