В США заметили "значительные пробелы" в оборонных способностях Украины и пообещали ракеты Javelin

В США обещают выделить для Украины еще 60 миллионов долларов

Накануне встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме пообещали выделить для Украины пакет военной помощи в размере 60 миллионов долларов (1,6 млрд гривен).

Как пишет AP, в него включили также и партию противотанковых ракет Javelin.

В письме администрации Байдена Конгрессу указывается, что укрепление позиций войск России на границе с Украиной "выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил по защите от российского вторжения".

В связи с этим, Белый дом предлагает "срочно устранить значительные пробелы в потенциале Украины" для усиления ее сдерживающих возможностей.

Издание отмечает, что во время встречи Байден будет поощрять усилия Зеленского по борьбе с коррупцией в Украине. Кроме того, там убеждены, что президент Украины неизбежно поднимет вопрос "Северного потока 2", которым Россия намерена подавать газ в Европу.

Как сообщалось ранее, Зеленский перед вылетом в Вашингтон рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом.