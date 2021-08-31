У США помітили "значні прогалини" в оборонних можливостях України і пообіцяли ракети Javelin

У США обіцяють виділити для України ще 60 мільйонів доларів

Напередодні зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, у Білому домі пообіцяли виділити для України пакет військової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів (1,6 млрд гривень).

Як пише AP, в нього включили також і партію протитанкових ракет Javelin.

У листі адміністрації Байдена Конгресу вказується, що зміцнення позицій військ Росії на кордоні з Україною "виявило нестачу можливостей українських збройних сил по захисту від російського вторгнення".

У зв’язку з цим, Білий дім пропонує "терміново усунути значні прогалини в потенціалі України" для посилення її стримуючих можливостей.

Видання зазначає, що під час зустрічі Байден буде заохочувати зусилля Зеленського по боротьбі з корупцією в Україні. Крім того, там переконані, що президент України неминуче підніме питання "Північного потоку 2", яким Росія має намір подавати газ в Європу.

Як повідомлялося раніше, Зеленський перед вильотом до Вашингтона розповів, чого очікує від зустрічі з Байденом.