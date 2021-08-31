Оборона и экономика: Зеленский рассказал об ожиданиях от визита в США

Подготовка к визиту в США была очень напряженной

Украинская делегация во главе с президентом Украины уже прилетела в США и разместилась в пятизвездочном отеле Hay-Adams. В среду, 1 сентября, Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом, а перед встречей он поделился своими ожиданиями.

О них президент Украины рассказал в комментарии ТСН.

В рамках официального визита Зеленский и украинские чиновники будут иметь восемь встреч. Первые пройдут в министерствах энергетики и обороны. Зеленский ожидает по их завершению подписать ряд соглашений.

По его словам, должно быть три оборонительные соглашения и ряд экономических договоренностей.

"Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол — в деталях. Надо подождать немного", — рассказал глава государства.

При этом он отметил, что первая леди Елена Зеленская будет иметь в США отдельную программу — откроет аудиогиды на украинском языке, откроет Украинский дом в Вашингтоне.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который также находится в составе украинской делегации, рассказал, что подготовка к визиту в США была очень напряженной, в частности из-за ситуации в Афганистане. По его словам, программу визита несколько раз приходилось менять, но несмотря на все встреча состоится.

"Я считаю, что это очень знаково. Несмотря на все проблемы, несмотря на очень нагруженный график, отношения с Украиной являются приоритетными. Визит проходит по плану. Пожар идет по плану — знаете, есть такая поговорка", — заявил Кулеба.

Напомним, как сообщал "Телеграф", личная встреча Зеленского и Байдена состоится в Белом Доме уже 1 сентября. После нее ожидается совместное заявление президентов.