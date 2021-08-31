Америка завершила своє довге перебування в Афганістані

У ніч на 31 серпня останній американський військовий покинув Кабул, передавши контроль над столичним аеропортом в руки "Талібану". Ця подія, безумовно, увійшла в історію, поставивши крапку в 20-річному перебуванні військових США в Афганістані. "Телеграф" проаналізував, як на це відреагувала західна преса.

США заявляють, що Америка почала нову главу у відносинах з Афганістаном. І вестися вони будуть за допомогою дипломатії, пише британська телерадіомовна організація "BBC" на своєму сайті.

Незабаром після того, як останній американський літак вилетів з Кабула, держсекретар Ентоні Блінкен підкреслив, що таліби повинні будуть поважати права жінок.

Але Ліна АбіРафех, експерт з прав жінок, яка працювала в Афганістані з 2002 по 2006 рік, каже, що жінки вже живуть в страху.

"Страх паралізує, а невизначеність — гальмуючий фактор. Люди просто не хочуть виходити на вулицю. В той же час жінок, які активно працювали в секторі охорони здоров’я, попросили вийти і почати працювати, і вони це роблять, але вони також як і раніше відчувають побоювання", — заявила АбіРафе в програмі "Newsday BBC World".

Вона додала, що до захоплення влади в країні було багато надій.

"Афганські жінки активно працюють і дійсно демонструють свої таланти і знаходять всі ці нові свободи. І все це прямо зараз перебуває під загрозою через те, що відбувається в країні. Так що це дуже тривожно для них, особливо для молодого покоління жінок, які не зазнали на собі знущань або обмежень талібів", — сказала вона.

Ринки і закусочні відкриті, але радості більше немає

Місто Мазарі-Шаріф, яке часто називають культурною столицею Афганістану, є свідком значного обмеження свобод, якими люди користувалися до приходу до влади талібів.

Місто дуже різноманітне. Вважається, що це місце народження ісламського поета-містика Джалалуддіна Румі, а також це місце, яке традиційно було центром опору талібам.

Вулиці міст змінилися після приходу до влади талібів

Хасан, який розповідав "BBC" про те, яким було життя при правлінні "Талібану", заявив про те, як багато змінилося за такий короткий час.

"Ресторани зараз відкриті, але ви майже не бачите в них жінок, ви вже не зустрінете молоді, в тому числі дівчат, прикутих до своїх мобільних телефонів, що дивились фільми, які грають у відеоігри або створюють контент для соціальних мереж", — розповів чоловік.

"Важко повірити, з якою швидкістю порушуються ці свободи, які вже стали звичними. Я відвідав Мазарі-Шаріф в 2014 році і виявив, що це дуже динамічне місто. У магазинах продавався сучасний одяг, як для жінок, так і для чоловіків. Електронні магазини були повні сучасних гаджетів", — з сумом розповів він.

"Талібан" не дозволив деяким американцям дістатися до аеропорту

За словами офіційних осіб, коли останній американський літак вилетів з Афганістану, в аеропорт все ще намагалися потрапити американські громадяни і деякі афганці, яких могли вивезти з країни.

На прес-конференції раніше генерал Маккензі, командувач збройними силами США, підтвердив, що приблизно 100-250 американців або не змогли прибути в аеропорт вчасно, або не змогли сісти в літак.

Один ветеран армії США, який говорить, що допомагає координувати рятувальні операції зі свого будинку в Коннектикуті, сказав, що, врешті-решт, таліби відмовилися пропустити багатьох. Він написав у Твіттері, що контактував з деякими з них.

"З "Талібаном" стало просто неможливо координувати свої дії, коли все наближається до кінця. Вони відмовилися співпрацювати з людьми, які відповідають за безпеку біля воріт аеропорту", — сказав він.

"Талібан", раніше повалений американськими силами, знову при владі

Інтернет-видання "NBC News" на своєму сайті пише про те, що через майже 20 років, величезних людських втрат і фінансових витрат в розмірі 2,3 трильйона доларів США вийшли з найтривалішої війни.

Президент Джо Байден спостерігав за закінченням виведення Сполучених Штатів з Афганістану в понеділок, коли останній літак з військовими покинув аеропорт в Кабулі. Військові чиновники заявили, що заключна операція пройшла гладко за сприяння талібів, але багато хто в США і в усьому світі задавалися питанням, що ж було досягнуто після таких колосальних жертв.

"Талібан", повалений вторгненням під керівництвом США в 2001 році, вже повернувся до влади, поваливши афганський уряд, який підтримувався Вашингтоном.

"За останні 17 днів наші війська виконали найбільше повітряне перевезення в історії США, евакуювавши більше 120 тис громадян США, громадян наших союзників і афганських союзників Сполучених Штатів", — йдеться в заяві Байдена.

"Тепер наша 20-літня військова присутність в Афганістані закінчилася", — сказав він, додавши, що звернеться до нації у вівторок, 31 серпня.

Читайте також: Категорія Світ Після захоплення Кабула таліби застосовують репресії до місцевих жителів: що там відбувається В Афганістані незважаючи на запевнення лідерів Талібану, бойовики застосовують насильство на вулицях захоплених міст

Але останнє слово може бути за талібами.

"Без сумніву, таліби — переможці", — сказав у четвер в інтерв’ю виданню "NBC News" прес-секретар "Талібану" Забіхулла Муджахід, — "Цій війні не було виправдання".

Бойовики кажуть, що вони стали менш жорсткими після деспотичної і войовничої теократії їх останнього режиму. Але їх швидке захоплення влади викликало глибокий гнів, як у афганських мирних жителів, яким тепер доводиться жити під ярмом бойовиків, так і у друзів і родичів американських військовослужбовців, які віддали свої життя.

США після атаки терориста-смертника завдали удару у відповідь з безпілотника по цілі, яка, за їхніми словами, належала угрупованню «Ісламська держава Хорасан» або ІГІЛ-К, яка представляла «неминучу загрозу» для аеропорту.

Тисячі зневірених афганців протягом декількох тижнів бродили периметром аеропорту, відчайдушно намагаючись сісти на літаки, що обіцяли нове життя на Заході. Повітрям було перевезено понад 80 тис осіб, в тому числі 6 тис американців.

Але більшості афганців, які хотіли виїхати, тепер залишилося тільки спостерігати, як останні літаки, пов’язані з офіційним виведенням американських військ, злітали з злітно-посадкової смуги.

"Талібан" називає Афганістан "вільною країною" і вітає виведення військ США

Міжнародна телекомпанія та інтернет-видання "Aljazeera" на своєму сайті передає слова представників Талібану про те, що поразка США є уроком для всіх інших. При цьому вони заявляють, що хочуть "хороших відносин" з рештою світу.

"Талібан" стверджує, що Афганістан є "вільною і суверенною" країною, вітаючи виведення американських військ після 20 років окупації, описуючи їх догляд як "історичний момент".

Бойовики "Талібану" у вівторок, 31 серпня взяли під свій контроль аеропорт Кабула, коли останні солдати США вилетіли з країни. Святкова стрілянина і салют висвітлили нічне небо Кабула.

Виступаючи у вівторок перед журналістами з аеропорту Кабула, офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід сказав: "У нас немає ніяких сумнівів в тому, що Ісламський Емірат Афганістан є вільною і суверенною державою".

"Америка зазнала поразки … і від імені моєї нації ми хочемо мати добрі стосунки з рештою світу", — сказав він.

Муджахід також пообіцяв афганцям "захищати свободу, незалежність і ісламські цінності".

Раніше генерал морської піхоти Френк Маккензі, глава Центрального командування США, оголосив, що останні американські війська покинули Кабул незадовго до півночі за місцевим часом.

"Ми не витягли всіх, кого хотіли. Але я думаю, якби ми залишилися ще на 10 днів, ми б все одно не витягли б усіх, кого хотіли".

Президент США Джо Байден призначив 31 серпня крайнім терміном виведення американських військ.

В Афганістані як і раніше знаходяться громадяни Великобританії

За словами міністра закордонних справ Домініка Раабе, кількість британських громадян, які все ще знаходяться в Афганістані, становить кілька сотень.

"Я знаю, що кількість громадян Великобританії, які перебувають в Афганістані, за що в першу чергу відповідає міністерство закордонних справ, становить … кілька сотень, враховуючи, що ми вивезли в цілому 5 тис осіб", — сказав Рааб виданню "Sky News".

"Талібан" веде переговори з Катаром і Туреччиною

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що "Талібан" веде переговори з Катаром і Туреччиною про управління аеропортом Кабула і повинен якомога швидше забезпечити безпеку аеропорту, щоб люди, які бажають залишити Афганістан, могли зробити це комерційними рейсами.

"Постанову Ради безпеки про безпеку аеропорту повинно бути виконано. Ведуться переговори з катарцями і турками про управління аеропортом. Ми повинні вимагати, щоб доступ в аеропорт був безпечним", — сказав Ле Дріан в ефірі телеканалу "France 2".

Ле Дріан також сказав, що Франція повинна продовжувати чинити тиск на талібів, але не веде з ними переговорів.

Посольство США буде надавати допомогу громадянам в Афганістані з Катару

Посольство США в Кабулі призупинило роботу у вівторок, 31 серпня, повідомляється на офіційному веб-сайті посольства.

"Поки уряд США евакуював свій персонал з Кабула, ми продовжимо надавати допомогу громадянам США і їх сім’ям в Афганістані з Дохи, Катар", — йдеться на сайті.

Захід перед дилемою наркотиків в Афганістані

Інтернет-видання "Politico" в статті на своєму сайті торкається дуже важливого питання післявоєнного Афганістану.

Торгівля опіумом становить життєво важливу частину валового внутрішнього продукту, а вирощування маку забезпечує життя і засоби до існування в більшості провінцій.

"Талібан" пообіцяв покласти край своїй залежності від незаконної торгівлі наркотиками. Але успіх може залежати від народів, які зараз борються за евакуацію своїх громадян з кошмару, керованого талібами.

Припинення залежності економіки Афганістану від доходів від виробництва і продажу наркотиків буде непростою справою. Торгівля опіумом становить життєво важливу частину валового внутрішнього продукту, а вирощування маку забезпечує життя і засоби до існування в більшості провінцій.

За оцінками ООН, в 2020 році афганські фермери виробили близько 2300 тонн опію. На його частку припадає понад 90% незаконних світових поставок і 95% ринку Великобританії. Незважаючи на присутність Заходу, яка закінчилася в цьому місяці, і не дивлячись на падіння цін, за останніми оцінками, виробництво знаходиться на рекордному рівні. Тим часом, збільшення прибутку від метамфетаміну призводить до буму вирощування ефедри в Афганістані.

Це не перший раз, коли "Талібан" і уряду західних країн стикаються з цією загадкою. Згідно з дослідженням ООН, талібам вдалося придушити виробництво наркотиків в період з 2000 по 2001 рік, під час попереднього правління, скоротивши урожай опію більш ніж на 90%. Але це мало серйозні наслідки для влади ісламістського угруповання.

По-перше, надії на те, що цей крок призведе до дипломатичного визнання з боку глобальних країн, ні до чого не привели, коли ООН ввела нові санкції через захист Усами бен Ладена талібами після 11 вересня.

Ще більш проблематичним для "Талібану" є те, що позбавлення засобів до існування незліченних фермерів позбавило їх внутрішньої підтримки. Бойовики зіткнулися з селянським повстанням, і подальша відсутність підтримки сприяла відстороненню їх від влади, коли західні союзники ввели свої війська в 2001 році.

Деякі стверджують, що "Талібан" було повалено у 2001 році, тому що боротьба з наркотиками вдарила по їх власним фінансовим надходженням. Але Джонатан Гудхенд, професор Школи східних і африканських досліджень, сказав, що це омана. "Це була політика", — пояснив він, — "Це був зростаючий стрес і тиск, який він створював серед селян".

На цей раз ісламісти, схоже, засвоїли урок. "Афганістан більше не буде країною вирощування опіуму", — сказав офіційний представник Талібану Забіхула Муджахід на своїй першій прес-конференції після того, як угруповання взяло під контроль Кабула. Але його обіцянку супроводжував ще один заклик: "Міжнародне співтовариство має допомогти нам".

Попередні міжнародні спроби боротьби з наркотиками в Афганістані зазнали невдачі. Західні країни намагалися знищити посіви опіуму і лабораторії з його переробки, але це не мало великого значення. Британія також намагалася допомогти рекультивувати землю, але через структуру, яка допомагала більш багатим землевласникам, а не фермерам, що працюють на них, в той час як кошти ніколи не були достатньо надійними.