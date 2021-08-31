США полностью вывели свои войска из Афганистана: как это было и как отпраздновали талибы (видео)

По всему Кабулу после ухода американцев раздавались выстрелы

США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане, полностью вывели войска и покинули страну. Из аэропорта Кабула улетел последний эвакуационный борт.

Об этом в понедельник, 30 августа, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи во время брифинга.

Маккензи объявил о завершении выхода американцев из Афганистана и окончании эвакуации граждан США, других стран и афганцев.

По его словам, последний американский самолет С-17 поднялся в небо над аэропортом Кабула в 15:29 часов 30 августа и затем покинул воздушное пространство Афганистана.

Вскоре после того, как американские военные покинули аэропорт Кабула, из заметили в Пакистане. Соответствующие фотографии опубликовали очевидцы в соцсетях.

Как только из международного аэропорта Хамида Карзая улетели все американцы, на его территорию зашли боевики "Талибана". Они заявили, что Афганистан стал "по-настоящему независимым".

Отметим, что США оставило в аэропорту вертолеты CH-46D Sea Knight.

Через несколько часов после ухода военных США из Кабула по городу раздавались выстрелы. Люди жаловались, что это мешает им спать. Позже стало известно, что таким образом представители "Талибана" праздновали "победу".

После вывода своих военных из Афганистана Управление гражданской авиации США заявило, что аэропорт Кабула остался без управления, в связи с чем все экипажи воздушных судов призывают быть осторожными.

Стоит отметить, что американцы находились в США на протяжении 19 лет, 10 месяцев и 25 дней. Их военная миссия началась после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года (Падение башен-близнецов, которое стало результатом серии террористических атак исламистской организации «Аль-Каида». В вследствие чего 2996 человек погибли, а более 6000 получили ранения. Этот теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв).

Напомним, 12 августа, боевики "Талибана" взяли под контроль границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, продолжая быстрое наступление, захватили Кангадар. Уже 14 августа талибы объявили о захвате города Гардез, столицы провинции Пактии, и девяти провинциальных центров в Афганистане. Им сдавались почти без сопротивления, поэтому "Талибан" продолжал двигаться к столице Афганистана Кабулу пока полностью не захватил власть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о лидерах "Талибана". Также мы писали, что ожидает Афганистан и его жителей после прихода к власти талибов.