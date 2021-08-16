Заборони і правила шаріату: як буде жити Афганістан під владою "Талібану"

Ісламістський рух Талібан, представники якого захопили в минулу неділю владу в Афганістані, відомий консервативним тлумаченням ісламу та низкою жорстких заборон, зокрема, для жінок. "Телеграф" нагадує, яку ідеологію переслідують таліби та які правила існували під час їх правління Афганістаном у 1996-2001 роках.

Правила для дівчат і жінок

Коли Афганістан був підконтрольний талібам, то жінкам доводилося дотримуватися ряду правил і:

- не залишати будинки без супроводу чоловіка;

- покривати тіла з голови до ніг паранджею;

- не лікуватися у лікарів-чоловіків;

- не ходити до школи;

- не працювати;

- не голосувати на виборах;

- не пересувається на громадському транспорті разом з чоловіками;

- не розлучатися, якщо це бажання дружини;

- не користуватися косметикою або відвідувати салони краси.

За порушення цих правил жінок жорстоко карали: ув'язнювали, висікали різками, забивали камінням і навіть убивали. А в 1996 році, наприклад, жінці відрізали великий палець через лак на нігтях.

В останні роки лідери руху стали озвучувати наміри надати жінкам певні права, але тільки відповідно до культурних традицій і релігії. Хоча місцеві мешканки побоюються, що за цими словами насправді немає бажання встановити гендерну рівність. У зв'язку з останнім загостренням ситуації багато жінок в Афганістані намагаються втекти з районів, які потрапили під контроль Талібану.

Сім'я на вулиці Кабулу після реваншу талібів. Фото: news.sky.com

Про те, що суворі обмеження з минулого можуть повернутися, каже ряд фактів. Наприклад, в Кабулі університет перервав навчальний процес і попрощався зі своїми студентками і викладачками зі словами, що, можливо, більше ніколи не зустрінуться. Тоді як в Гераті дівчат просто не пустили до університету після того, як місто взяли під контроль таліби. Один із салонів краси в Кабулі буквально за ніч зафарбував свій фасад, оскільки там розміщувалися красиві фотографії дівчат. Тоді як в провінціях знову відкриваються магазини, що продають паранджі для жінок.

Салон краси в Кабулі зафарбував фасад. Фото: independent.co.uk

Після приходу талібів красиві фото на будівлі салону краси зафарбовують. Фото: Kyodo / AP

Шаріатські заборони

Таліби сповідують закони шаріату, приписи якого покликані сформувати релігійну совість і моральні цінності мусульман. Нерідко шаріатські норми піддаються критиці, особливо з боку західних країн, і вважаються такими, що порушують демократичні принципи.

Деякі з правил, які існували в роки правління Афганістану Талібаном:

- публічні страти, порка, ампутація вбивць, злодіїв і перелюбників;

- заборона телебачення, музики, кіно та Інтернету;

- знищення культурних об'єктів, які іслам вважає невідповідними. Так було в 2001 році, коли таліби зруйнували знамениті статуї Будди в центральному Афганістані;

Зруйнована талібами статуя Будди. Фото: wikimedia.org

- примусові шлюби;

- відрощування борід чоловіками.

На цей момент, за оцінками НАТО, угруповання "Талібан" налічує близько 85 тисяч бійців.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту Кабулу після атаки талібів почався справжній хаос. Тисячі людей хочуть покинути країну. Ходять чутки, що представники влади відлітають за спеціальними талонами.