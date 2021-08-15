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Что такое "Талибан", за что они убивают людей и как им удалось взять власть в Афганистане

Что такое "Талибан", за что они убивают людей и как им удалось взять власть в Афганистане
Обновлено 23:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

15 августа боевики движения "Талибан" захватили контроль над ключевым городом Афганистана Джелалабадом, после чего президент страны заявил, что передаст власть и уйдет с поста.

"Телеграф" решил напомнить о том, кто такие талибы и какие цели они преследуют. 

Движение "Талибан" впервые дало о себе знать во время гражданской войны в стране еще в 1994 году, тогда они установили контроль над юго-востоком Афганистана, а в 1996 году без боя взяли Кабул и основали Исламский Эмират Афганистан. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США, талибы позволили укрыться в Афганистане основателю террористической группировки "Аль-Каида" Усаме бен Ладену, после чего против "Талибана" была начата антитеррористичная операция при участии США и оппозиционно настроенного к талибам афганского Северного альянса. 

Иделогия талибов строится на религиозном фундаментализме и шариатском праве. 

Талибы являются последователями направления ислама, носящего название ашаризм. На подконтрольных им территориях вводится жесткие правила, которые тщательно контролируются. 

В частности, организация запрещает телевидение, компьютеры, интернет, музыку, изобразительное искусство и многое другое. Кроме того, движение сильно ущемляет права женщин, которым запрещено работать и получать образование. 

По данным ООН, основным средством финансирования организации является торговля опиумом, в 2014 году в СМИ сообщалось, что 90% всего опия производилось именно в Афганистане, а доходы "Талибана" от этого "бизнеса" составляли около 150 миллионов долларов в год. 

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Также талибы неоднократно прибегали к террористическим актам, один из наиболее известных из таковых - нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле. Тогда по разным данным погибло от 18 до 43 человек, в том числе по меньшей мере семеро граждан Украины. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Афганистан, Талибан.
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