"Знаковая победа": журналист рассказал, какие выводы стоит извлечь Украине из ситуации в Афганистане

Власть в Афганистане почти полностью перешла в руки радикального движения "Талибан". Без поддержки американских войск власти страны не смогли выстоять перед натиском боевиков, после чего президент Ашраф Гани заявил, что покинет пост.

О том, какие уроки для себя может извлечь Украина из опыта Афганистана написал журналист Юрий Романенко.

"Шесть уроков Талибана для Украины

Победа Талибана в Афганистане является знаковой сразу в нескольких смыслах, которые важно понимать в Украине. Если мы, в конце концов, хотим построить успешное государство.

Первое. Талибы сделали ставку на собственную организацию, а не на веру во внешнюю помощь. Эта организация покоилась на вере, которую разделяет большинство населения Афганистана. Нравится кому-то или нет, но население Афганистана в основной массе разделяет ценности Талибана. Именно высокая мотивационная составляющая, положенная на организацию, готовую идти до конца ради своих целей, невзирая на потери и огромное материальное превосходство оппонентов, привела талибов к оглушительной победе спустя 20 лет после быстрого разгрома в 2001 году.

Второе. Талибы сделали выводы из своего быстрого поражения в 2001 году и осознали, что важно понимать внешний контекст и быть понятными для внешних игроков. Потому на протяжении последних лет они провели переговоры со всеми ключевыми игроками, которые имеют интересы в Афганистане и регионе. Крайне наивно думать, что власть свалилась талибам просто так. Они не просто воевали 20 лет с американцами и их ставленниками в Афганистане, но они готовили международную почву своей победы. В Украине многие считают талибов варварами, но в своей оценке международной ситуации и выстраивании необходимых отношений с ключевыми игроками, они выглядят намного адекватнее, чем нынешняя власть в Украине и ее «попередники». По сути, они сумели выстроить отношения и с США, и с Китаем, и с Россией, и с игроками более низшего уровня и сумели убедить их в своей договороспособности.

Третье. Коллапс в течение месяца проамериканского афганского государства во главе с Ашрафом Гани, оставшегося без силовой поддержки США хорошо иллюстрируют простую мысль, что США (и любой другой игрок такого уровня) не будут тянуть за вас лямку и сольют, если будут на то обстоятельства. Сотни тысяч афганцев, которые работали с западными правительствами, теперь оказались в смертельной опасности. Впрочем, такие трагедии уже видели в Сайгоне, когда США покидали южный Вьетнам или недавно в Ираке. Точно также поступил СССР с режимом Мохаммада Наджибулы. Для Украины это зловещий знак возможного недалёкого будущего, если мы и дальше будем открыв рты надеяться, что Запад все порешает. Ставку нужно делать на свои армию, флот, экономику и мозги. Тогда можно устоять и развиться. А с колониализм в любых формах к процветанию нас не приведёт.

Четвертое. В этой мрачной истории с Афганистаном есть ещё один очень важный момент, который очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов. Афганистан имеет статус основного союзника США вне НАТО. С 2012 года. В 1996 году основные союзники США вне НАТО получили дополнительные военные и финансовые выгоды, когда в 22 параграф (внешнеэкономические связи) Кодекса США был добавлен раздел 2321k (также известный как раздел 517 закона США «Об иностранной помощи»: его первая редакция вступила в силу ещё в 1961 году); помимо этого они были освобождены от ограничений, налагаемых «Актом об экспортном контроле над вооружениями» (англ. Arms Export Control Act). Президент США теперь может назначить государство основным союзником в течение 30 дней после уведомления со стороны Конгресса. Короче говоря, этого статуса Украина добивается с 2014 года, но до сих пор не получила. У нас многие надеются, что если Украина получит такой статус, то США впишутся и будут нас спасать от Путина, не щадя живота своего. Однако трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Другой и противоположный пример - Израиль. Израиль проявляет крайнее упорство в защите своих интересов и США оказывают ему значительную поддержку.

Пятое. Обвинения Джо Байдена в том, что он чуть ли не слил американские интересы смешны по определению по той простой причине, что американские интересы изменились. Поэтому Байден идёт в той же логике, что Дональд Трамп - оптимизирует издержки внешней политики для США. Популизм тут не причём. США просто более не могут нести это имперское бремя. Как до них Британия. Как до Британии Нидерланды. Как до Нидерландов Испания. Как Россия в 1917 и 1991 годах. Как Оттоманская империя в 1918. Рано или поздно любая империя достигает своих пределов и начинает сыпаться. Или переформатируется. США именно в этом состоянии сегодня. Потому фамилия президента США тут вообще относительна. Он не может выйти за рамки коридора объективных возможностей. Многие дурачки в Киеве этого не понимают. Потому продолжают требовать от США то, что они могли дать в 90-е годы прошлого века, но уже не могут дать сейчас. Крах американской политики в Афганистане в очередной раз это засвидетельствовал. Это отражает процесс радикального переустройства мира, которое только набирает ход. И Украине нужно осознать, что ориентация мировой порядок образца 1945 года уже просто опасна. Ибо он рассыпается с каждым годом все больше и больше.

Шестое. Однако, прямо сейчас на наших глазах рождается новый «крымский мост». Помните, когда у нас вопили, что крымский пост не построят? Наши инфантилы в свете захвата Афганистана талибами толкают мысль, что американцы, спустив в трубу 1–2 трлн долларов на построение демократии в Афганистане, теперь делают хитрый ход и уходят оттуда, чтобы перебросить все проблемы на Китай и Россию. Которые теперь, дескать, будут нести серьёзные издержки, которые несли американцы. А ещё талибы рванут в Центральную Азию и это создаст такое давление, что Россия по уши увязнет в новой войне в Центральной Азии.

Начнём с того, что Китай никакой демократии строить не собирается в Афганистане. Ему нужны кобальт, медь, олово, золото и прочие ресурсы Афганистан. Плюс гарантии, что талибы не будут помогать уйгурам. Последние месяцы глава МИД Китая не вылазил из ЦА. И все указывает, что Китай имеет сделку с Талибаном. Пекин уже заявил, что готов инвестировать миллиарды долларов в добычу ископаемых. И в обмен наверняка готов строить инфраструктуру. Выгодно ли будет это Талибану? Конечно. Им необходимо стабилизировать экономическую систему. Китай — это шанс. Тем более, что западные страны уже заявили, что прекращают финансовую поддержку Афганистана. Кроме того, Пакистан (через который в Афганистан идёт много товаров) также зависит от Китая. Пакистан, конечно же не марионетка Китая, как многие думают в Украине. Однако, у него реально серьезное партнерство с Пекином, которое усиливается противоречиями между Китаем и Индией. Кстати, на Афганистан Китай смотрит в логике этого противостояния. Поэтому Талибану нет смысла втягиваться в конфликт с КНР. Можно прогнозировать, что Китай и Пакистан признают режим талибов в числе первых.

Это означает, что Китай получает дополнительные рычаги влияния на страны Центральной Азии. Ибо дестабилизация региона будет вредить интересам Китая в Казахстане, Киргизии, Туркменистане и Таджикистане. Китай инвестировал туда достаточно много денег, чтобы беспокоиться о сохранности инвестиций.

Второе, угроза вторжения (а талибы пока делали все, чтобы снять у стран ЦА эти опасения) автоматически заставит страны региона прислониться к России или Китаю. Или к обоим. Таким образом, угроза от талибов открывает для России возможности укрепления позиций в регионе, а не ослабления. И создаёт дополнительные резоны для координации политики с Китаем. Или с Западом по поводу недопущения усиления Китая в ЦА. При этом Россия прекрасно понимает последствия проникновения исламистов в страны ЦА, потому уже сейчас активизировала свои усилия в регионе. И светские элиты стран Центральной Азии прекрасно осознают, что в случае проникновения исламистов за лимес советской границы им грозит повторение афганского сценария. Альтернативой может быть только та или иная форма исламизации, которую возглавят сами элиты.

Очевидно, что за Центральную Азию начинается новый раунд борьбы, в котором будут участвовать не только Россия и Китай, но и Турция, Индия, Иран, Пакистан, Великобритания (которая действует через турков и других игроков), но можно точно сказать, что надежды Украины, что эта борьба может ослабить Россию настолько, что она забудет об Украине не оправдаются. Чтобы не происходило в ЦА, об Украине Россия точно не забудет, можете даже не сомневаться.

Резюме: Печальная история проамериканского Афганистана не означает, что Украина должна послать США куда подальше и бежать, задрав хвост к России или Китаю. Нет. Просто Украине придется начать вести взрослую внутреннюю и внешнюю политику, которая должна базироваться на нескольких простых истинах. Вот они:

1. Ты есть то, что ты контролируешь.

2. Ты будешь иметь то, за что готов платить. Если тебе нечем платить, то ты ничего иметь и не будешь.

3. Твои зависимости определяют пределы твоих возможностей. Успешная государственная политика – это то, что уменьшает зависимости и увеличивает возможности. Это и есть один из ее базовых критериев.

4.Ты должен в первую очередь делать то, что зависит от тебя, что достичь целей, которые тебе важны. Ожидания доброй воли других в мировой истории чаще всего заканчивались большими разочарованиями.

5. Опора на свой народ важнее внешней поддержки, потому что нужно делать так, чтобы народу было выгодно поддерживать власть.

6. Внешняя поддержка будет успешной, если она будет базироваться на общих интересах с партнерами. Непонимание общих интересов приведет к потери внешней поддержки. Никто не будет стараться понять твои интересы больше, чем ты готов понимать чужие.

Это простые истины, но все украинские власти их упорно игнорировали 30 лет. Пора бы опомниться. Пока еще не поздно", - написал он.

Как сообщалось ранее, об уроках Афганистана для Украины ранее писал и журналист Андрей Цаплиенко.