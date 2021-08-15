Победа "Талибана" в Афганистане: журналист рассказал, какие уроки стоит извлечь Украине

После ухода американских сил из Афганистана ситуация резко пошла не в пользу правительственных сил страны. После серии серьезных поражений, боевики "Талибана" захватили власть в ряде важных провинций, а в субботу, 14 августа, взяли контроль над одним из ключевых городов страны Джелалабадом.

Хотя официально война еще не закончилась, но в целом становится ясно, что для некогда поддерживаемых американцами официальных властей Афганистана война уже закончена.

В частности мыслями о том, какие уроки стоит извлечь из опыта войны в Афганистане поделился журналист Андрей Цаплиенко.

"Мне кажется, сейчас вопрос "когда" уже неактуален. Но вопрос "почему" остается критически важным.

Я не претендую на истину в последней инстанции. Я просто предлагаю усвоить афганские уроки. Чтобы история не повторила их еще раз. Для нас с вами.

Урок 1. Сунь Цзы говорил, войну надо выигрывать быстро: "Никогда не видел признаков мастерства и победоносности в длинной кампании. Не было страны, которая бы выиграла от длительной войны" . На самом деле американцы не выиграли войну в 2001 году. Как всем нам казалось. Потому ключевой задачей военной кампании тогда было уничтожение Усамы бин Ладена и ячеек "Аль-Каиды". Осама убежал. "Аль-Каида" расползлась. Америка была вынуждена менять цели и стратегию. Выбрала путь долгой войны. Но случилось, как случилось. Это первая, но не единственная, ошибка.

Урок 2. Стратегия создания прозападного афганского правительства напоминала украинский попытку начале 90-х создать олигархическую модель управления Украины.

Центральную власть решили поделить между лидерами лояльных, как правило, к Вашингтону местных кланов. Которых, в основном, интересовала не модернизация страны, а личное обогащение. И распределение финансовых потоков из Америки. Идея была ясна - как можно быстрее создать мощную центральную власть. Любую, но эффективную. Но совершенно не учтен тот факт, что Афганистан это страна изолированных регионов и племенной самоидентификации. Где рулят старейшины. Где традиционный закон племени де-факто всегда работает лучше, чем Конституция и Уголовный Кодекс.

Урок 3. Люди, которые строят государство без идеи, могут создать только одно - коррупционные схемы. И они, в конце концов, разрушают центральную власть. Талибов же можно назвать идейными. Пусть там их идеи выглядят диковатыми и абсолютно неприемлемыми для свободного мира. Когда я работал на территории, которую они контролировали до конца осени 2001, то заметил, что талибы не брали взяток. От слова "совсем". А прозападная афганские власти превратилась в того разумного теленка, которое сосет двух мамок - американский бюджет и собственный народ. Поэтому, представьте себе выбор, который стоит перед обычным афганским бедолагой, от которого судьи, полицейские и другие чиновники требуют "для решения вопроса" если не последний, то предпоследний кусок хлеба. Выберет он гарантированную неголодную стабильность сейчас вместо непонятной свободы потом? Даже если в пакете с этой стабильностью идет отрубания рук карманным ворам, избиение камнями неверных женщин, небритые бороды как обязательный признак мужчины и строгое следование законам шариата? Для меня очевидно, какой будет его выбор.

Урок 4. Афганская Национальная Армия, несмотря на все финансовые вливания, так и не стала автономной структурой, которая способна решать стратегические задачи без американцев. Внешне она до сих пор выглядит красиво. Вооружение, экипировка, транспорт. Подкачанные мотивированы спецназовцы. Но, по сути, большинство из трехсот тысяч личного состава АНА - это обычные работники. Как воюют работники, нам объяснять не надо. И ключевая проблема не в них. А в том, что американцы не создали самостоятельные афганские органы разведки и контрразведки. Ни военные, ни гражданские. То есть, афганская армия, оставшись один на один с врагом, оказалась слепой и глухой. Она не видела и не видит планов, замыслов и шагов противника. И, в то же время, не видит, как действуют талибы у нее в тылу. От диверсий, терактов и информопераций к внедрению своей агентуры в ряды армейцев. "Тот, кто не знает ни себя, ни врага, проигрывает каждую баталию", - это тоже старый Сунь Цзы.

Урок 5. В контексте всего этого прошлогодняя договоренность Трампа с талибами в спешке, за 14 месяцев, вывести американские войска была бессмысленным и авантюрным решением. Как будет выглядеть Америка сейчас, если последние американские дипломаты будут цепляться за шасси вертолета на крыше посольства в Кабуле? Так, как это было в другой проигранной войне?

Почему Байден не остановил этот маховик? Вероятно, потому, что Америка это страна верховенства права, где принятые законы и государственные решения не имеют обратной силы. Хочется в это верить.

И, вероятно, ответ можно найти и на политической карте региона, посмотрев, с кем граничит Афганистан. На западе Иран. На севере - Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. По крайней мере две из этих трех стран - под серьезным влиянием России. Там - российские интересы. И российские войска. Рано или поздно, талибы испытывают на прочность и первое, и последнее. Как бы они не гарантировали нейтралитет россиянам. Следовательно, без американцев Афганистан автоматически становится головной болью противников Америки. Есть шанс, что "разрушитель империй" добьет одну недоимперию, постоянно встающую с колен. Бинго. Стратегическая победа над Россией, Ираном и, возможно, Китаем. Нас это тоже полностью устраивает, не так ли?

Но одно мне не дает покоя. Цена такой будущей победы. И это не триллионы потраченных долларов. А сотни тысяч загубленных жизней. Переводчиков, активистов, музыкантов, учителей. Меньшинстве афганцев, которые поверили чужакам, что у их страны есть шанс", - написал он.





Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что после падения Джелалабада, президент Афганистана Ашраф Гани принял решение снять из себя полномочия и передать власть "Талибану".