Талибы окончательно берут власть в Афганистане: последние новости

Боевики движения "Талибан", которые в воскресенье, 15 августа, захватили ключевой город в Афганистане Джелалабад, окончательно взяли власть в свои руки.

Об этом 15 августа сообщает телеканал "Al Arabiya".

Судя по информации СМИ, передача власти представителям "Талибана" состоится 15 августа в президентском дворце в столице Афганистана Кабул.

Таким образом, президент Ашраф Гани в ближайшее время сложит с себя полномочия и покинет пост правителя Афганистана.

Еще в четверг, 12 августа, боевики "Талибана" взяли под контроль границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, продолжая быстрое наступление. Того дня они захватили Кангадар.

В субботу, 14 августа, талибы объявили о захвате города Гардез, столицы провинции Пактии. Тогда они сообщили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки - им сдавались почти без сопротивления.

Представители "Талибан" продолжали двигаться к столице Афганистана Кабулу и в конце концов добились своего - захватили власть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20 июля в Афганистане во время праздника талибы обстреляли ракетами президентский дворец.

Напоминаем, что 29 июля во время наводнения боевики "Талибан" позволили представителям служб помощи и невооруженным чиновникам попасть в разрушенный стихией район, чтобы спасти людей.