Талибы взяли под контроль границу и захватывают Кандагар: какое будущее ждёт Афганистан

Министр обороны России заявил, что боевики "Талибана" взяли под контроль границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, продолжая быстрое наступление. Об этом сообщает известное интернет-издание "Aljazeera" в недавней статье на своем сайте.

Сергей Шойгу заявил во вторник на молодежной конференции в Москве, что лидеры группировки пообещали не нападать на соседние страны после того, как добьются успехов в захвате своих территорий.

Он добавил, что Россия продолжит совместные учения со своими союзниками в этом регионе.

Российские войска находятся на военной базе в Таджикистане, а эта бывшая советская республика является членом военного блока под руководством Москвы. Это означает, что Москва будет обязана защищать ее в случае вторжения.

Узбекистан также имеет тесные связи с Россией.

В этом месяце Россия провела учения с Узбекистаном и Таджикистаном недалеко от афганской границы. Россия также усилила свою военную базу в Таджикистане новой бронетехникой и огнестрельным оружием.

Контингент войск Советского Союза находился в Афганистане с 1979 по 1989 год. Войска были выведены после того, как количество убитых военнослужащих достигло 15 тыс и десятки тысяч были ранены.

Талибан борется за то, чтобы победить поддерживаемое Америкой правительство и восстановить строгий исламский закон. Скорость продвижения группировки в последние дни шокировала всех, включая афганское правительство и его союзников.

Возобновление боевых действий произошло в связи с выводом иностранных войск под руководством США из Афганистана.

По словам официальных лиц, в среду "Талибан" взял под свой контроль еще один город на севере Афганистана, который стал девятой столицей провинции, которая перешла под контроль группировки за шесть дней.

Захват Файзабада, столицы северо-восточной провинции Бадахшан, произошел, когда президент Ашраф Гани высадился в Мазари-Шарифе, чтобы сплотить своих защитников, когда силы Талибана приблизились к крупнейшему городу на севере.

Бадахшан граничит с Таджикистаном, Пакистаном и Китаем.

Талибан, отстраненный от власти в 2001 году, теперь контролирует многие северные провинции Афганистана, прилегающие к бывшей советской Средней Азии.

Во время своего правления с 1996 по 2001 год группа никогда полностью не контролировала север, но на этот раз, похоже, она намеревается защитить его, прежде чем приблизиться к столице, Кабулу.

Основные опорные пункты группировки находятся на юге и востоке Афганистана.

Как сообщается на сайте известного интернет-издания "Politico" президент США Джо Байден не собирается пересматривать свое решение о выводе войск из Афганистана.

Пока талибы атакуют Афганистан, официальные лица США пытаются оценить, насколько быстро может пасть правительство в Кабуле.

Команда Байдена утверждала некоторое время назад, что два десятилетия поддержки США сделали афганские силы способными защищаться. Теперь же Байден и его помощники перешли к более хладнокровной позиции: если они не могут защищаться, это не наша проблема.

Внутри администрации высшие помощники просто пытаются не отставать от быстро меняющегося поля боя. Официальные лица США теперь полагают, что Кабул может быть окружен или попадет под контроль талибов в течение нескольких недель, и даже будущее посольства США, похожего на крепость, вызывает все больше опасений.

Между тем президент твердо придерживается принятого прошлой весной решения о выводе боевых частей США, рассчитывая, что уставшие от войны избиратели предпочли бы не обращать внимания на тревожные события в конфликте, который они в значительной степени игнорировали.

"Я не жалею о своем решении", - сказал Байден репортерам во вторник, 10 августа, указав, что США потратили более триллиона долларов и потеряли тысячи своих собственных военнослужащих для обучения и оснащения вооруженных сил Афганистана.

"Афганские лидеры должны собраться вместе, - сказал он. "Они должны бороться за себя, бороться за свою нацию".

Это послание, которое Белый дом, Пентагон, Госдепартамент и другие публично подчеркивают сейчас, после многих лет частного давления на афганских лидеров, многие из которых надеялись, что США никогда не выполнят обещания об уходе.

Представители администрации Байдена говорят, что у США есть более качественная разведка и другие расширенные возможности для предотвращения любых будущих террористических заговоров против Америки, которые могут исходить из Афганистана, где Усама бен Ладен когда-то планировал теракты 11 сентября. Они также подчеркивают, что США будут продолжать оказывать гуманитарную помощь афганцам и финансовую поддержку афганским вооруженным силам, включая, по крайней мере, на данный момент, поддержку с воздуха.

Но эти обещания не совсем обнадеживают многих на Капитолийском холме и за его пределами. Некоторые критики опасаются возмездия за то, что произошло в Ираке после вывода войск США в 2011 году: возвышение Исламского государства, которое вынудило Вашингтон снова отправить войска для отражения террористической группировки.

"Никто не должен делать вид, что они удивлены, что талибы побеждают сейчас, когда мы отвернулись от наших афганских партнеров", - заявил сенатор-республиканец Бен Сассе из Небраски. "Никто не должен делать вид, что удивляется жестокому обращению с девушками и женщинами. И никто не должен притворяться, что удивлен, когда "Талибан" снова предоставит убежище террористам, планирующим международные атаки ".

В некоторых последних сообщениях говорится, что талибы уже контролируют 65 процентов афганской территории. Исламистское ополчение, чье репрессивное женоненавистническое правление в 1990-х годах все еще свежо в умах многих афганцев, недавно захватило столицы нескольких провинций.

Среди этих городов - Кундуз, приз, который усилил хватку талибов на севере Афганистана. Боевики традиционно базировались на юге, и их наступление на север встревожило афганских лидеров.

Видео, опубликованные в среду в Интернете, показывают, как боевики Талибана проезжают на захваченных Хаммерах через Кундуз и позируют рядом с боевым вертолетом Ми-24 на аэродроме после того, как бежали сотни афганских военнослужащих, что является еще одним неприятным ударом для правительства.

Согласно новому военному заключению США, столица страны Кабул может пасть перед талибами всего за месяц, сообщил агентству "POLITICO" источник, знакомый с разведданными. Этот человек добавил, что захват всего города может занять больше времени, шесть месяцев или больше, и что ситуация "нестабильная".

Подробная информация об оценке, которая включала анализ, проведенный несколькими военными и разведывательными подразделениями, впервые была опубликована "The Washington Post".

По словам трех человек, осведомленных о ситуации, в ходе внутренних обсуждений в администрации обсуждалась возможность эвакуации посольства США в Кабуле; один человек сказал, что миссия может быть закрыта к концу этого месяца.

Представитель Госдепартамента не отрицал, что возможность эвакуации находится на рассмотрении, подчеркнув, что в посольстве регулярно проводятся постоянные оценки угроз. "Наша позиция не изменилась", - сказал чиновник.

В откровенной оценке министр иностранных дел Афганистана Мохаммед Ханиф Атмар заявил в среду, что его правительство "вероятно, переживает самую массовую, жестокую и оппортунистическую военную кампанию насилия и террора со стороны Талибана в истории нашей страны".

США увеличили количество авиаударов - по крайней мере, в краткосрочной перспективе - и включили бомбардировщики B-52 и ударные вертолеты AC-130, которые могут нанести сокрушительные высокоточные удары на небольших площадях. Афганские военно-воздушные силы также активизировали свои операции, хотя, согласно сообщениям, эти вылеты выполняются с совершенно непостоянной периодичностью.

Пентагон имеет право продолжать эти авиаудары, несмотря на окончание сокращения численности американских вооруженных сил в конце этого месяца, но неясно, будут ли эти удары продолжаться до 1 сентября.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что США "продолжат оказывать непосредственную авиационную поддержку" афганским войскам на земле и "будут продолжать обеспечивать их силы продовольствием и оборудованием, и выплачивать все их зарплаты".

Афганские военно-воздушные силы, состоящие из 162 самолетов, растягиваются за счет круглосуточных ударов и миссий по наблюдению от Кандагара на юге до Кундуза на севере, и поддерживаются минимальным составом экипажей из нескольких сотен западных подрядчиков и меньшего количества экипажей афганцев, которых иногда обучают ремонтировать самолеты и вертолеты через Zoom.

Белый дом выразил уверенность в том, что афганские силы получают необходимую поддержку.

"В конечном счете, мы считаем, что Силы национальной безопасности Афганистана обладают оборудованием, численностью и подготовкой, чтобы дать отпор, что укрепит их позиции за столом переговоров", - сказала Псаки во вторник. "Мы считаем, что существует политический процесс - это единственный процесс, который успешно принесет мир и стабильность в Афганистан". Теоретически политические дискуссии между лидерами Талибана, афганскими правительственными чиновниками и США продолжаются в Катаре. Спецпредставитель США Залмай Халилзад находился в Дохе на этой неделе в надежде убедить Талибан не брать Афганистан силой. Тем временем президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его страна, похоже, готовился к тотальной гражданской войне. Талибы будут сражаться , пока последний солдат не покинет Афганистан На этой неделе президент Гани посетил северный город Мазари-Шариф, где встретился с известными военачальниками. Среди этих полевых командиров был Абдул Рашид Дустум, этнический узбек, известный своими нарушениями прав человека, который, тем не менее, ранее занимал пост вице-президента Афганистана. Афганское правительство призывает народные ополчения объединиться, чтобы отразить наступление талибов. Некоторые аналитики говорят, что администрация Байдена должна пойти дальше и ввести экономические санкции в отношении лидеров Талибана, одновременно настаивая на введении им ограничений на поездки. Это даст понять, что лидеры ополченцев рискуют стать глобальными изгоями, если они попытаются захватить страну силой, сказала Лиза Кертис, ранее занимавшаяся вопросами Афганистана. Она утверждала, что США должны были пойти на такие шаги, хотя в прошлом талибы не проявляли особого внимания к тому, что о них думает мир. "Прямо сейчас у того, что они делают, нет никаких последствий", - сказала Кертис. "Если мы хотим предотвратить кровопролитие, предотвратить убийства из мести и дальнейшие злодеяния против мирных жителей, я думаю, нам действительно нужно принять меры сейчас… потому что ситуация меняется так быстро, что кажется, что нам нужно перейти в превентивный режим". Некоторые из самых яростных сторонников прекращения военной операции США признают, что они удивлены тем, как быстро страна разваливается по мере вывода иностранных войск. "Я предполагаю, что это также сюрприз для Талибана", - сказал Уилл Ругер, который был выбран бывшим президентом Дональдом Трампом в качестве посла в Афганистане.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Россия и Китай проводят масштабные совместные учения.