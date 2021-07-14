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Китай налаживает связи с Талибаном: как на это реагирует западная пресса

Китай налаживает связи с Талибаном: как на это реагирует западная пресса
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф

Китай настойчиво реализует свою инициативу "Один пояс, один путь". Для этого он, похоже, готов сотрудничать с кем-угодно.

Недавняя статья на сайте “CNN” рассказывает о возможном скором заключении договора о сотрудничестве между Китаем и Талибаном. "Телеграф" знакомит вас с ее переводом.

В данной теме с одной стороны мы видим правительство, обвиняемое в содержании более 1 миллиона мусульман в обширной системе исправительно-трудовых лагерей. С другой стороны - одну из самых жестких исламистских боевых группировок в мире. Тем не менее, несмотря на их разногласия, Коммунистическая партия Китая и Талибан могут вскоре оказаться союзниками. По крайней мере, в последнее время выдвигаются такие предположения.

После вывода американских войск из Афганистана Талибан снова возрождается и берет под свой контроль большую часть страны. Скорость, с которой афганские силы безопасности теряют контроль над талибами, шокировала многих и вызвала опасения, что столица Кабул может вскоре пасть.

Исламистская группировка уже планирует свое будущее: ранее на этой неделе представитель талибов сообщил гонконгской газете "South China Morning Post", что Китай был "желанным другом", и разговоры о восстановлении взаимоотношений должны начаться "как можно скорее".

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Возможность сотрудничества китайского правительства с талибами в постамериканском Афганистане не так маловероятна, как может показаться на первый взгляд. Афганистан остается ключевым компонентом долгосрочных планов регионального развития Пекина. В мае официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин ведет переговоры с Исламабадом и Кабулом о продлении китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) до Афганистана, включая расширение транспортных и торговых сетей между тремя странами.

Китай также не прочь иметь дело с талибами. Поэтому он публично приветствовав группу боевиков в Пекине в сентябре 2019 года для мирных переговоров.

Между тем, Талибан ясно дал понять, что будет готов не обращать внимания на любые предполагаемые обиды, и в начале этого месяца их официальный представитель рассказал изданию "Wall Street Journal" в своем интервью, что группировка не заинтересована в критике Китая за его предполагаемые репрессии в отношении мусульманских меньшинств в Синьцзяне. "Мы заботимся об угнетении мусульман ... Но мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Китая", - заявил он.

Пакистанский сенатор Мушахид Хуссейн, председатель Пакистано-китайского института, высказал свое замечание корреспонденту "CNN" о том, что Талибан был более "сдержанным и прагматичным", чем в предыдущий период своего пребывания у власти, а исламисты рассматривали Китай как "надежную заинтересованную сторону" в Афганистане. "Если они придут к власти, им потребуется поддержка Китая для стабильности и восстановления Афганистана. Раздраженный Китай - это рецепт катастрофы для Талибана", - утверждает он.

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Любое ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане вызовет серьезную озабоченность и у Пекина, который вложил значительные средства в Центральную Азию через свою торговую и инфраструктурную схему "Один пояс, один путь". В последние годы исламистские боевики нападали на граждан Китая и задевали их интересы в пакистанской провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном. Перспектива дальнейшего насилия, вероятно, вызовет беспокойство в Пекине, равно как и призрак доморощенных китайских боевиков, нашедших убежище в беззаконных приграничных районах Афганистана.

Пока что китайское правительство публично не отреагировало на продвижение талибов. В ближайшее время министр иностранных дел Китая Ван И посетит Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, и, как ожидается, во время поездки обсудит проблему Афганистана со своими коллегами.

Однако в широко распространенном посте в социальных сетях Ху Сицзинь, редактор государственного националистического таблоида "Global Times", написал, что Талибан считает Китай "другом". Между тем его газета предположила, что западные СМИ пытались разрушить отношения Талибана с Пекином, задавая вопросы по ситуации в Синьцзяне.

"Запад на самом деле не заботился о правах человека для уйгуров. Вместо этого он надеялся посеять раздор между Пекином и Талибаном", - говорится в статье.

 Ранее "Телеграф" писал о том, почему вывод войск США из Афганистана может быть ценным уроком для Украины.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Китай, Афганистан, Талибан, Сотрудничество.
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