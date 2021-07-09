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Китай собирается войти в Афганистан: что предрекают эксперты?

Китай собирается войти в Афганистан: что предрекают эксперты?
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф

Сейчас, когда американские войска завершают выход из Афганистана, Пекин, похоже, ждет своего часа, чтобы получить возможность войти в раздираемую войной страну.

В недавней статье на сайте  американского информационного канала "FoxNews" эксперт по вопросам Китая Гордон Чанг делится своим взглядом на возможное развитие событий в случае, если Китай займется Афганистаном. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Для президента Си Цзиньпина и Коммунистической партии Китая Афганистан является ключевым элементом головоломки. Он предлагает возможность, посредством которой китайские военные могут получить доступ к Аравийскому морю через Иран или Пакистан.

Истерзанная войной страна может также обеспечить доступ к Ирану и Ближнему Востоку, а также путь к Индийскому океану и далее в Африку.

Поскольку Китай готовится сделать значительные инвестиции, которые обеспечили бы его влияние в Афганистане, автор и эксперт по вопросам компартии Китая Гордон Чанг все же сомневается в способности режима добиться успеха.

"Поскольку китайцы более агрессивные, я думаю, что у них будет больше шансов достичь своих целей в Афганистане, чем у нас", - сказал Чанг в интервью американскому телеканалу "Fox News". "Но наличие большего шанса не означает, что они добьются успеха. Я думаю, что им просто потребуется больше времени, чтобы потерпеть неудачу".

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"Мы видели, как Китай устанавливает отношения в неблагополучных регионах, но для них это будет гораздо более серьезным заданием", - продолжил он, отметив, что Афганистан является одной из 14 стран, граничащих с материковым Китаем. "Это не какое-то далекое задание, в котором они могут просто поднять ставки, поскольку после того, как Китай войдет в него, им будет чрезвычайно трудно выйти из него".

Как уже упоминалось, одним из ключевых интересов Китая в Афганистане является доступ.

Китайские лидеры уже ведут переговоры с властями Кабула об инвестировании в инфраструктуру Афганистана в рамках международной инициативы Китая "Один пояс, один путь".

Программа стоимостью триллион долларов профинансировала несколько проектов, в основном сосредоточенных на жесткой инфраструктуре, такой как аэропорты, дороги и морские порты, по всей Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Коммунистическая партия Китая использовала его для усиления своего влияния, предоставляя инфраструктурные ссуды более бедным странам в обмен на контроль над местными ресурсами, которых в Афганистане предостаточно.

Использование огромных природных ресурсов Афганистана было давней целью Китая.

Страна обладает минеральными богатствами на сумму от 1 до 3 трлн долларов, включая редкие полудрагоценные камни, медь, железо, золото, уран и литий, которые необходимы для аккумуляторов для альтернативных источников энергии.

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Согласно сообщению, сделка с афганским правительством продлит проект Китай-Пакистанского экономического коридора стоимостью 62 млрд долларов, который начался в 2013 году.

Чанг, однако, предположил, что продление инициативы "Один пояс, один путь" может в конечном итоге принести пользу афганцам, а не китайцам. "Я не думаю, что "Один пояс, один путь" действительно так важен с точки зрения мышления афганцев", - сказал он. "Это просто дает им больше рычагов влияния на китайцев, потому что, начав строить инфраструктуру, вы должны ее защитить".

Когда дело доходит до доступа к огромным неиспользованным природным ресурсам Афганистана, он заявил, что это может оказаться более дорогостоящим, чем ожидал Китай. "Добывать полезные ископаемые из Афганистана будет для них довольно дорого".

"Я не говорю, что они не могут этого сделать; я думаю, что они, вероятно, это сделают. Но цена будет намного выше, чем они предполагают сейчас".

"Афганистан - неуправляемая страна", - отмечает Чанг. "Даже с 30-летней арендой [для Китая] их медного рудника, они не смогли извлечь выгоду из этого".

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Наконец, закрепившись в регионе, Китай стремится лишить уйгуров и другие меньшинства убежища и избежать анархического сценария, в котором рост исламского фундаментализма на его границе угрожает внутренней безопасности Китая.

"Пекин совершает геноцид и преступления против человечности против них, и они обеспокоены тем, что афганцы собираются помочь уйгурам", - сказал Чанг.

Пекин покупает свое влияние и будет ожидать, что Талибан проигнорирует "геноцид" своих собратьев-мусульман, 12 миллионов уйгуров в китайской провинции Синьцзян, расположенной недалеко от афганской и пакистанской границ.

Чан выразил свои сомнения, сказав: "Хотя [китайцы] агрессивны, я не думаю, что они столь же злобны, как элементы, с которыми им предстоит столкнуться".

"У них прекрасные отношения с Талибаном, но Талибан - не единственный элемент афганского общества. Есть много боевиков с очень разными интересами", - заметил он. "Индия может настроить эти группировки против Китая в Афганистане, сбить с толку китайцев, подавить их".

В конечном счете, Чанг считает, что решение США о выходе из Афганистана было правильным.

"Прямо сейчас самая серьезная угроза для Соединенных Штатов - это не боевики в Афганистане, а Китай. Мы увязли в Афганистане с этой идеей национального строительства". Далее он предложил США сосредоточить усилия на передислокации своих сил для помощи друзьям и союзникам в регионах, окружающих Китай.

"У Пекина много денег, они могут много всего сделать, но они не могут делать все, и прямо сейчас они перегружены. И похоже, что они собираются добавить еще одно задание для себя, что, да, может быть, они могут добиться успеха, но за это придется заплатить огромную цену".

"Я бы хотел, чтобы Китай увяз в Афганистане", - признал Чанг. "На это будет интересно посмотреть".

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Китай, Афганистан, Один пояс один путь, китайские инвстиции.
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