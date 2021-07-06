Почему молодежь в Китае не стремится упорно работать?

Успехи Китая в развитии своей экономики невольно создают в сознании наблюдателей образ трудолюбивого энергичного китайца, работающего с восхода солнца и до потери сил. Однако на практике многие жители Поднебесной все чаще выбирают более спокойный и размеренный образ жизни.

Статья на медиа-сайте "The Guardian" рассказывает о движении, набирающем популярность в Китае в последние годы. "Телеграф" предлагает вам познакомиться с ее переводом.

Новое движение часто называют по-китайски "tangping" (буквальный перевод "лежать ровно"), что означает уклонение от тяжелой работы ради спокойной жизни.

Учитывая специфику Китая и ее правящей партии, возникает вопрос, как Коммунистическая партия воспринимает появление этой контркультуры?

Известно, что с давних времен молодежь склонна к бунту в той или иной форме. Молодые люди часто бросают учебу, отвергают гонку за признанием на работе, требующую подвергать себя постоянному стрессу. Они называют это жизнью с низким уровнем желаний, и такая жизнь становится все более популярной в последнее время.

Предполагают, что толчок развитию этого движения дал человек по имени Луо Хуачжун, который бросил работу на фабрике в провинции Сычуань, а затем уехал на велосипеде в Тибет, чтобы насладиться спокойной жизнью и поработать там. Луо назвал свой образ жизни "лежачим на месте" и написал об этом в блоге.

Известно, что правящей Коммунистической партии не по душе лежать ровно. Фактически, как раз наоборот. Хотя некоторые из ее взглядов, возможно, немного изменились за 100 лет с момента его основания, ведь теперь она охватывает, например, свободный рынок и защиту интересов потребителя, упорный труд, стремление и приверженность по-прежнему остаются главным для дела. Возможно, даже больше, чем когда-либо.

Проблема в том, что население Китая стареет. Объем производства на душу населения увеличился вдвое за последние 10 лет, но количество людей трудоспособного возраста сократилось на 5% за тот же период. Стране нужны квалифицированные рабочие в технических и других отраслях, чтобы поддерживать рост и продолжать идти по пути к мировому господству.

Пока не ясно насколько новое движение "лежать ровно" охватило Китай, ведь нет статистических данных, подтверждающих его популярность.

В известном деловом журнале "Caixin" писатель Ляо Цзэнху описал стремление к "спокойной размеренной жизни" как "движение сопротивления" против "повторяющегося ужаса" ежедневной работы под непрерывным давлением в течение бесконечных рабочих часов. "В современном обществе каждый наш шаг контролируется, и каждое действие подвергается критике. Есть ли что-нибудь более бунтарское, чем просто "лежать спокойно"?"

Вероятно, следуя логике нового движения, что Ляо Цзэнху - уже бывший писатель. Тем временем Бяо Сян, профессор социальной антропологии Оксфордского университета, заявил "New York Times": "Люди понимают, что улучшение материального положения больше не является самым важным источником смысла жизни".

Издаваемая правящей партией газета "Southern Daily" писала в редакционной статье: "Борьба - это и есть своего рода счастье. Решить "лечь спокойно" перед лицом давления не только несправедливо, но и постыдно".

А что же об этом говорят люди? У нас была бы возможность узнать об этом, прочитав их мнения, например, в Интернете, но на популярном интернет-форуме "Douban" администрация удалила группу поклонников движения, включающую более 9 тыс участников.

Предполагаемый основатель движения Луо Хуачжун как-то сказал: "Мне было спокойно. Я не чувствовал, что делал что-то не так". Это и есть главный критерий правильности выбора для себя принципов этого движения, которые, что естественно, противоречат словам официального лидера Китая, Си Цзиньпина, который сказал: "Тяжелая работа - путь к счастью". Видимо, счастье у каждого свое.