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Китай строит в пустыне суперсекретный аэродром для испытания космического оружия: появились фото со спутника

Китай строит в пустыне суперсекретный аэродром для испытания космического оружия: появились фото со спутника
11:16 Сегодня Телеграф

Последние данные, полученные правительственными и коммерческими агентствами западных стран, говорят о том, что Китай семимильными шагами осваивает новые космические и другие высокие технологии. Работа ведется под грифом секретно и под контролем властей КНР.

Недавняя статья на сайте “National Public Radio” рассказывает о том, что стало известно о строительстве секретного аэродрома в отдаленном уголке Китая. "Телеграф" предлагает вам для ознакомления перевод этого материала.

На спутниковых снимках видно, что Китай расширяет свой таинственный аэродром в отдаленном уголке китайской пустыни, в сотнях миль от ближайших городов. Массивная взлетно-посадочная полоса протяженностью три мили этого объекта невольно напоминает нам американскую "Зону 51" ("Зона 51" - военная база, расположенная в США на юге штата Невада, в 133 км к северо-западу от Лас-Вегаса. Предположительно, используется для экспериментальных тестов новейших летательных аппаратов и систем вооружения. – прим.ред.).

О существовании аэродрома стало известно несколько лет назад. Но, сейчас, похоже, площадку стали усиленно расширять. На спутниковых снимках, предоставленных коммерческой компанией "Maxar", эксклюзивно для "NPR", видно около десятка больших бетонных зданий, строящихся недалеко от взлетно-посадочной полосы. Здания знаменуют собой значительные изменения на аэродроме, на котором до сих пор не было постоянного жилья.

"Я думаю, что мы наблюдаем за тем, как обустраивается довольно важный объект для военной космической отрасли Китая, которая быстро растет", - говорит Анкит Панда, старший научный сотрудник "Фонда Карнеги за международный мир", который отслеживает там все космические вопросы. Взлетно-посадочная полоса на краю бывшего китайского полигона для испытаний ядерного оружия в уезде Лоп-Нур Баян-Гол-Монгольского автономного округа возникла из ниоткуда в 2016 году. Наблюдатели считают, что в 2020 году Китай посадил там "космический самолет" высокой степени секретности.

 

Спутниковые снимки, сделанные в феврале 2020 года (слева) и 28 июня 2021 года (справа) показывают новое строительство. "Maxar Technologies"

Никто точно не знает, как выглядит космический самолет, но он, вероятно, напоминает космические шаттлы, которые использовались для доставки американских астронавтов на орбиту, разве  что он меньшего размера.

"Я бы сказал, что он определенно недостаточно велик, чтобы в нем летали люди", - говорит Джонатан МакДауэлл, астроном из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института, отслеживающий спутники и космические корабли.

"У Америки есть пара подобных космических самолетов", - говорит Макдауэлл. Эти космические корабли, известные как X-37b, выполняют секретные миссии ВВС. Макдауэлл считает, что программа X-37b, вероятно, используется для тестирования передовых технологий для военных спутников.

Американский военный X-37b, небольшой космический самолет, используемый для секретных исследований. Джереми Вебстер / "Air Force Media"

"Он используется в качестве исследовательской платформы, которая запускает эксперименты в космос, а затем в большинстве случаев возвращает обратно, чтобы их можно было исправить, улучшить и снова запустить", - говорит он.

Помимо приземления китайского космического самолета в сентябре прошлого года, взлетно-посадочная полоса была тихой. На одном конце есть что-то похожее на модульные прицепы, возможно, временное жилье на те редкие случаи, когда наземная бригада должна быть на месте.

Но новые сооружения, которые сейчас строятся, указывают на то, что роль взлетно-посадочной полосы будет расширяться. "Кажется, это уже нечто большее, чем просто место для временных исследовательских командировок", - говорит Макдауэлл.

 

 На аэродроме есть длинная взлетно-посадочная полоса, которая, как полагают, использовалась для посадки космического самолета Китая в 2020 году. "Maxar Technologies"

Снимки "Maxar" вместе с изображениями коммерческой компании "Planet" предполагают, что строительство началось летом 2020 года, примерно в то время, когда космический самолет отправился в полет. Анкит Панда, старший научный сотрудник "Фонда Карнеги за международный мир", заявляет, что здания похожи на те, что видели на других китайских военных объектах. Но непонятно, для чего они будут использоваться. "Это могут быть рабочие помещения для офицеров, если это действительно место, которое будет постоянной военной базой", - говорит он. "Жилье – это еще один вариант использования новых построек".

Как бы там не было, исследователь Панда уверен, что гигантская взлетно-посадочная полоса посреди пустыни в скором времени станет более загруженной. Ее удаленное расположение делает ее идеальным местом для тестирования сверхсекретного оборудования.

"Атмосферные самолеты, высотные самолеты, высотные дроны, потенциальные бомбардировщики, другие экспериментальные самолеты", - говорит он. "Испытания всего того, в чем, как вы знаете, можно обвинить Соединенные Штаты в связи с их "Зоной 51"".

Посольство Китая в Вашингтоне отказалось комментировать что-либо относительной этой площадки. Со своей стороны, Анкит Панда говорит, что будет следить за новыми технологиями, демонстрируемыми на предстоящих военных парадах. Это может дать ключ к разгадке того, над чем китайское правительство работает на своем новом объекте в пустыне.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

Китай, Военные разработки, Секретный объект, Космические технологии, секретный аэродром.
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