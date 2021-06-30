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В Китае заработал новый мега-аэропорт: как выглядит это чудо архитектуры (фото, видео)

В Китае заработал новый мега-аэропорт: как выглядит это чудо архитектуры (фото, видео)
11:44 Сегодня Телеграф

Долгожданный китайский международный аэропорт Чэнду Тяньфу официально начал работу, предлагая путешественникам еще одну возможность попасть на родину  гигантских панд. Первый рейс, выполняемый авиакомпанией "Sichuan Airlines", вылетел в 11:10 утра в воскресенье, 27 июня, и направился в Пекин.

Статья на сайте агентства CNN рассказывает о грандиозном проекте, который длился пять лет. "Телеграф" представляет вам перевод этой статьи.

Чэнду, столица провинции Сычуань, теперь является третьим городом в стране с двумя международными аэропортами, соединяющими Шанхай и Пекин.

Построенный на сумму около 70 млрд китайских юаней (10,8 млрд долларов), первая очередь крупного авиационного узла способна обслуживать до 60 млн пассажиров в год, что еще больше открывает юго-западный регион страны.

В эксплуатации находятся три взлетно-посадочные полосы и два терминала общей площадью 710 000 квадратных метров. Государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что со временем в аэропорту появятся терминалы площадью 1,4 млн квадратных метров, способные обслуживать 120 млн пассажиров в год.

Помимо знаменитых панд, Сычуань славится своей острой кухней и красивыми пейзажами, что делает его одним из самых популярных туристических направлений Китая как среди местных, так и среди иностранных туристов.

Однако пока что Китай остается закрытым для большинства международных путешественников.

"Новый аэропорт в Чэнду был необходим для поддержания продолжающегося быстрого роста экономики", - сказал авиационный аналитик Брендан Соби. "Внутренний рынок Китая уже полностью оправился от пандемии и будет продолжать быстро расти. Учитывая размер города и его центральное расположение в Китае, Чэнду имеет очень хорошие возможности для получения выгоды".

До пандемии старый международный аэропорт Чэнду Шуанлю был четвертым по величине в стране по количеству пассажиров. В 2020 году "фактически он был вторым по величине, поскольку пандемия затронула его меньше, чем другие крупные аэропорты из-за своей высокой зависимости от внутреннего рынка", - добавляет Соби.

Международный аэропорт Чэнду Тяньфу - лишь один из многих аэропортов, которые Китай планирует открыть в ближайшие годы.

Согласно планам правительства к 2035 году страна планирует использовать 400 аэропортов, что является огромным скачком по сравнению с нынешними 241 аэропортом.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Китай, мега-аэропорт, Чэнду Тяньфу.
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