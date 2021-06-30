В Китае заработал новый мега-аэропорт: как выглядит это чудо архитектуры (фото, видео)

Долгожданный китайский международный аэропорт Чэнду Тяньфу официально начал работу, предлагая путешественникам еще одну возможность попасть на родину гигантских панд. Первый рейс, выполняемый авиакомпанией "Sichuan Airlines", вылетел в 11:10 утра в воскресенье, 27 июня, и направился в Пекин.

Статья на сайте агентства CNN рассказывает о грандиозном проекте, который длился пять лет. "Телеграф" представляет вам перевод этой статьи.

Чэнду, столица провинции Сычуань, теперь является третьим городом в стране с двумя международными аэропортами, соединяющими Шанхай и Пекин.

Построенный на сумму около 70 млрд китайских юаней (10,8 млрд долларов), первая очередь крупного авиационного узла способна обслуживать до 60 млн пассажиров в год, что еще больше открывает юго-западный регион страны.

В эксплуатации находятся три взлетно-посадочные полосы и два терминала общей площадью 710 000 квадратных метров. Государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что со временем в аэропорту появятся терминалы площадью 1,4 млн квадратных метров, способные обслуживать 120 млн пассажиров в год.

Помимо знаменитых панд, Сычуань славится своей острой кухней и красивыми пейзажами, что делает его одним из самых популярных туристических направлений Китая как среди местных, так и среди иностранных туристов.

Однако пока что Китай остается закрытым для большинства международных путешественников.

"Новый аэропорт в Чэнду был необходим для поддержания продолжающегося быстрого роста экономики", - сказал авиационный аналитик Брендан Соби. "Внутренний рынок Китая уже полностью оправился от пандемии и будет продолжать быстро расти. Учитывая размер города и его центральное расположение в Китае, Чэнду имеет очень хорошие возможности для получения выгоды".

До пандемии старый международный аэропорт Чэнду Шуанлю был четвертым по величине в стране по количеству пассажиров. В 2020 году "фактически он был вторым по величине, поскольку пандемия затронула его меньше, чем другие крупные аэропорты из-за своей высокой зависимости от внутреннего рынка", - добавляет Соби.

Международный аэропорт Чэнду Тяньфу - лишь один из многих аэропортов, которые Китай планирует открыть в ближайшие годы.

Согласно планам правительства к 2035 году страна планирует использовать 400 аэропортов, что является огромным скачком по сравнению с нынешними 241 аэропортом.