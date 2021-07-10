Туркменистан стягивает на границу с Афганистаном тяжелую военную технику (фото)

На фоне обострения ситуации в Афганистане, Туркменистан стягивает к границам тяжелую боевую технику.

Об этом сообщает turkmen.news.

В частности указывается, что танки, пушки и бронетехника была стянута в город Серхетабад, находящийся в 4 километрах от афганской границы.

Источники издания сообщают, что в ночь с 8 на 9 июля с территории Туркменистана были слышны два мощных взрыва. Кроме того, на пограничных постах в последние дни неоднократно объявлялась боевая тревога.

"Звуки стрельбы и взрывов слышали и жители поселка Полтавка, южнее Серхетабада. В самом Серхетабаде тихо и спокойно, среди людей паники нет", - сообщает издание.

Кроме того, отмечается, что офицеры начали вывозить свои семьи подальше от границы с Афганистаном.

Обострение в Афганистане происходит на фоне вывода из страны войск США. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что окончательный вывод войск завершится до 31 августа.

Напомним, накануне Таджикистан, который тоже граничит с Афганистаном, объявил о мобилизации резервистов для укрепления границы.