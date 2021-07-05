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Таджикистан проводит мобилизацию для укрепления границы с Афганистаном: подробности

Таджикистан проводит мобилизацию для укрепления границы с Афганистаном: подробности
23:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Таджикистан, на фоне нарастания эскалации конфликта в соседнем Афганистане, намерен мобилизировать 20 тысяч резервистов для укрепления общей границы. 

Как сообщает Интерфакс, соответствующее поручение было отдано президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном министерству обороны после заседания Совбеза. 

Кроме задания по укреплению границы, Рахмон поручил главам силовых структур и правоохранительных органов принять меры по обеспечению безопасности на границе и внутри страны. 

На фоне нарастающего давления со стороны боевиков "Талибана", правительственные войска Афганистана постепенно теряют контроль в стране. Лишь за последние сутки более тысячи афганских военнослужащих отступили на территорию Таджикистана 

По данным Al-Jazeera, "Талибы" контролируют уже треть всех регионов Афганистана. В большинстве других идут бои с переменным успехом. 

Темным цветом на карте выделены регионы под контролем талибов, светлым - оспариваемые регионы. Белые остаются под контролем правительства. 

Обострение в Афганистане началось после объявления о выводе войск США из страны

Опрошенные "Телеграфом" эксперты оценили позитив и риски решения США и НАТО о выводе войск из Афганистана.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Афганистан, Таджикистан, Талибан.
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