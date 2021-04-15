США проиграли войну: почему Байден выводит войска из Афганистана и что ждет страну под властью Талибана

Страны НАТО в целом и США в частности выводят войска из Афганистана.

Не до 1 мая, как планировалось раньше, но – выводят. Опрошенные «Телеграфом» эксперты оценили позитив и риски данного решения.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж напоминает, что 29 февраля 2020 года предыдущая администрация США, которой тогда руководил Дональд Трамп, в Дохе подписала мирное соглашение с радикальным движением «Талибан». Согласно тем договоренностям, Штаты и их союзники обязались вывести в течение 14 месяцев – до 1 мая 2021 года - все войска из Афганистана. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

«Уже известно, что вывести войска до 1 мая не удастся. Но это обещают сделать. Просто чуть позже. Насколько мне известно, в самом Афганистане позитивно оценивают данный процесс. Местные жители хотят сами решать свои дела, сами устанавливать рамки переговоров. Правда, от помощи Запада при этом не отказывается. Но только не военной», - отмечает генерал.

По его мнению, США будет дипломатически и экономически поддерживать новое правительство, в которое, скорее всего, войдут и представители «Талибана».

Николай Маломуж резюмирует: «Многолетнее нахождение в Афганистане американцев, НАТОвских войск, вызывало раздражение у ряда групп. Если всё пойдет по той программе, которая была задекларирована, это будет позитив и для Афганистана, и для всего региона».

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса настроен вовсе не столько оптимистично. При этом согласен с тем, что решение о выводе иностранных войск из Афганистана давно назрело.

«Очевидно, что США не хотят или не могут вывести свои войска до 1 мая. Им нужно больше времени на подготовку и попытку оставить после себя политические механизмы, которые не позволят талибам сразу же захватить страну, - поясняет он задержку. - Я не думаю, что в Афганистане будет стабильно. Скорее всего, талибы захватят власть после вывода всех иностранных сил 11 сентября. Однако это результат самой 20-летней войны. США её проиграли».

Илия Куса считает, что если движение "Талибан" захватит власть в стране, оно точно не будет придерживаться стандартов демократии, которые пытались оставить в Афганистане Штаты и их союзники.

«Вероятность такого сценария очень высокая, а талибы сегодня контролируют даже больше территорий, чем на первых этапах войны», - отмечает эксперт.

Отметим, операция в Афганистане началась в 2001 году, после нанесения террористической атаки по башням-близнецам в Нью-Йорке 11 сентября. За 20 лет американцам и их союзникам так и не удалось уничтожить террористическое подполье в Афганистане. Талибан до сих пор контролирует большую часть страны.

Напомним, с приходом к власти Джо Байдена в США решили расследовать финансовая помощь России за убийства американских военных в Афганистане.