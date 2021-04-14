США и Великобритания готовятся полностью вывести свои войска из Афганистана: что об этом известно

Администрация американского президента Джо Байдена готовится к окончательному выводу войск из Афганистана. Многолетняя военная операция должна завершиться до 20-летней годовщины нападения Талибана на башни-близнецы в Нью-Йорке.

О таком варианте развития событий сообщают американские СМИ, в частности The New York Times. Изначально американцы должны были покинуть территорию азиатской страны еще в мае.

Вместе с войсками США Афганистан покинут и их союзники по блоку НАТО подразделения Великобритании.

Отметим, операция в Афганистане началась в 2001 году, после нанесения террористической атаки по башням-близнецам в Нью-Йорке 11 сентября. По факту, за 20 лет американцам так и не удалось уничтожить террористическое подполье в Афганистане. Талибан до сих пор контролирует большую часть страны.

Напомним, финансовая помощь России за убийства американских военных в Афганистане стали поводом для расследования после прихода к власти Джо Байдена в США.