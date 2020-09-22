Столкновения по всей стране: Афганистан пережил самый кровавый день с момента начала мирных переговоров с талибами

За один день в ходе столкновений с Талибаном по меньшей мере 57 сотрудников афганских сил безопасности были убиты, десятки получили ранения. Это был самый кровавый день для Афганистана с момента начала мирных переговоров в столице Катара.

Как сообщил заместитель губернатора центральной провинции провинции Урузган Сайед Мохаммад Садат, в воскресенье вечером начались столкновения с боевиками Талибана, в ходе которых были убиты 24 сотрудника афганских сил безопасности.

Столкновения, повлекшие за собой потери с обоих сторон, произошли также в провинциях Баглан, Тахар, Гильменд, Каписа, Балх, Вардак и Кундуз.

Талибан не подтвердил потерь со своей стороны, но, по словам представителя военного корпуса Памира, 54 боевика были убиты в ходе столкновений в провинциях Кундуз, Тахар и Баглан.

В провинции Вардак, согласно данным представителя местных властей, погибли 26 боевиков.

По данным МВД страны, в результате атак талибов за последние две недели в 24 провинциях погибло 98 мирных жителей и еще 230 получили ранения.

Как известно, 12 сентября власти Афганистана и представители радикальной группировки "Талибан" начали первые в истории мирные переговоры, которые имеют целью прекратить многолетний кровавый конфликт.

Гражданская война в Афганистане продолжается с 1970-х годов.