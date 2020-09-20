Правительство Афганистана авиаударом ликвидировало 30 талибов: местные говорят, что большинство погибших - мирные жители

В результате авиаудара правительственных войск на севере Афганистана погибли 24 мирных жителя, в том числе дети, еще шестеро получили ранения, сообщили в воскресенье источники Associated Press.

Два свидетеля, с которыми связались журналисты, заявили, что большинство убитых в результате авиаудара по деревне Сайед Рамазан в северной провинции Кундуз, были гражданскими лицами. Район в провинции, где расположена деревня, контролируется талибами.

Министерство обороны Афганистана, однако, заявило, что в результате авиаудара погибло 30 боевиков Талибана, но добавило, что в настоящее время проводится расследование слухов о том, что среди убитых были мирные жители.

Жители деревни заявили, что авиаудар был нанесен по дому, принадлежащему боевику "Талибана". Его дом использовался как контрольно-пропускной пункт.

По словам одного из свидетелей, в результате взрыва произошел пожар в близлежащем доме, в котором в тот момент находилась семья.

Он добавил, что фермеры и сельские жители побежали тушить огонь и спасать членов попавшей в ловушку семьи, но в этот момент произошел второй авиаудар, в результате чего многие из них погибли.

Второй свидетель сказал, что проживавший в доме боевик Талибана был убит. Также по его словам, среди 24 погибших мирных жителей было пятеро детей.

Представитель боевиков Забихулла Муджахид осудил атаку правительственных войск и заявил, что во время авиаудара "Талибан" не проводил боевых действий в этом районе.