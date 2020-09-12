Впервые за почти 20 лет: Афганистан и Талибан начали прямые переговоры о мирном урегулировании

Власти Афганистана и представители радикальной группировки "Талибан" начали первые в истории мирные переговоры, которые имеют целью прекратить многолетний кровавый конфликт.

Церемония открытия переговоров состоялась в столице Катара Дохе.

Событие, которое враждующие стороны назвали историческим, является первой персональной встречей талибов и правительства Афганистана после почти 20 лет конфликта. Талибан всегда считал афганское правительство марионеткой Запада и отказывался от переговоров.

Основными докладчиками на субботней церемонии открытия стали председатель Высшего совета Афганистана по вопросам национального примирения Абдулла Абдулла, заместитель лидера "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар и государственный секретарь США Майк Помпео.

Переговоры, на которых две враждующие стороны впервые общаться лицом к лицу, начнутся в понедельник.

Внутренние афганские переговоры должны были состояться в марте, но неоднократно затягивались из-за проблем в реализации соглашения об обмене пленными, заключенное в рамках соглашения между США и "Талибаном".

Ожидается, что главными темами переговоров станет долгосрочное прекращение огня и политическое урегулирование конфликта. Переговоры могут затянуться на длительное время - даже на годы.

Начало переговоров стало последним шагом в серии дипломатической активности администрации Трампа перед ноябрьскими президентскими выборами в США.

Гражданская война в Афганистане продолжается с 1970-х годов. Войска США находились в Афганистане почти 19 лет после терактов 11 сентября 2001 года.