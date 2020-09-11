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Трамп: Бахрейн и Израиль договорились о нормализации отношений

Трамп: Бахрейн и Израиль договорились о нормализации отношений
Обновлено 22:03 Сегодня Телеграф
Президент США Дональд Трамп в сообщил, что Бахрейн и Израиль согласились восстановить дипломатические отношения.

"Сегодня - еще один исторический день. Два наших больших друга - Израиль и Бахрейн согласились на мирный договор. Это - вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней", - написал он в твиттере. 

"Президент США Дональд Трамп, король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели (телефонный - ИФ) разговор сегодня и согласились установить дипломатические отношения между Израилем и Бахрейном в полном объеме", - говорится в совместном заявлении США, Бахрейна и Израиля.

Текст заявления Трамп также опубликовал в твиттере.  

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"Начало прямого диалога и связей между этими двумя динамично развивающимися сторонами и развитыми экономиками продолжит трансформацию Ближнего Востока и повысит стабильность, безопасность и процветание региона", - подчеркивается в документе. 

В документе подчеркивается, что стороны продолжат прикладывать усилия, чтобы добиться справедливого и всеобъемлющего решения палестино-израильского конфликта, а в свою очередь Израиль подтвердил, что все мусульмане, которые приезжают с миром, вправе посетить святые места Иерусалима и помолиться. 

В заявлении отмечается, что Израиль и Бахрейн благодарят Трампа за его помощь и усилия, которые помогли этому событию. 

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Кроме того, в документе говорится, что королевство Бахрейн приняло приглашение принять участие в официальной церемонии подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, которая запланирована на 15 сентября. Бахрейн будет представлять министр иностранных дел Абудллатиф аль-Зайани. 

В августе, также при поддержке США, власти Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений.

ОАЭ стала одной из немногих арабских стран - после Египта и Иордании, согласившихся на мир с Израилем. Между тем, по данным региональных СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль ведет переговоры о нормализации отношений и с другими арабскими и исламскими странами.

Ранее сообщалось, что в приближением осени власти американского штата Нью-Йорк приняли решение расширить масштабы тестирования граждан на COVID-19 и обычный грипп, включая умерших, если их смерть была связана с респираторным заболеванием, которое не было подтверждено.

Также сообщалось, что в шести крупных городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти - начало учебного года отложено на две недели, до 1 октября. 

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США, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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