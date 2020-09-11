Пандемия COVID-19: В Грузии отложили начало учебного года до 1 октября

В шести крупных городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти - начало учебного года отложено на две недели, до 1 октября. Об этом объявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает агентство "Грузия Online".

"В этих городах учебный процесс в высших учебных заведениях, так же, как и в школах, начнется с 1 октября. Это нам необходимо для того, чтобы правильно оценить нынешние риски. Для этого нам вместе с эпидемиологами нужно две недели. После этого мы примем дополнительные решения", - сказал Гахария.

Как минимум в течение двух недель, с 15 сентября по 1 октября, школьники и студенты будут учиться в дистанционном режиме.

Ранее начало учебного года отложили до 1 октября в Батуми и Кобулети.

Решение принято на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Грузии.

Тенденция серьезного роста случаев инфицирования сохраняется с 1 сентября.

Только за последние сутки в Грузии было обнаружено 87 новых случаев COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии.