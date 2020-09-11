COVID-19 и грипп: В Нью-Йорке тестируют даже мертвых

С приближением осени власти американского штата Нью-Йорк приняли решение расширить масштабы тестирования граждан на COVID-19 и обычный грипп, включая умерших, если их смерть была связана с респираторным заболеванием, которое не было подтверждено. Об этом пишет The New York Times,

В департаменте здравоохранения штата считают, что такие правила обеспечат максимально точные данные о смертности от COVID-19 и обычного гриппа.

"Такие правила обеспечат нам максимально точные данные о смертности, так как мы продолжаем бороться с COVID-19 во время подготовки к сезону гриппа", – заявил уполномоченный по вопросам здравоохранения штата доктор Говард Цукер.

В осенний период такие симптомы, как кашель, жар и озноб, сами по себе не помогут отличить COVID-19 от похожих случаев гриппа, пишет издание. Это означает, что регулярное тестирование на оба вируса становится очень важным.

"Тестировать будут умерших в больницах пациентов, а также тела, находящиеся у похоронных распорядителей или медэкспертов. Результаты этих тестов могут помочь работникам здравоохранения отследить распространённость обоих видов инфекций, а также указать, следует ли предупреждать близких родственников умершего о том, что им, возможно, понадобится пройти карантин", - пишет издание.

Люди должны знать, кто из их окружения был болен, аргументирует инициативу доктор Валери Фитцхью, патологоанатом Медицинской школы в Нью-Джерси.

Напомним, тяжёлых больных "ковид"-пациентов в США спасают плазмой уже переболевших вирусом. Такой метод лечения демонстрирует высокую положительную результативность. В частности, процент смертности больных коронавирусом снизился на 35%.

В Украине же такой метод лечения - "антиковидной" плазмой - пока так и не разрешен. Причины в Минздраве пока не поясняют.

Однако, несмотря на запрет переливать плазму, ее все же планируют собирать у украинских доноров и тестировать на антитела к "ковид".

В национальной службе крови, которая, собственно, и отбирает кровь доноров и производит плазму, о реальных намерениях власти относительно "антиковидной" плазмы пока только догадываются. Там говорят, что специалистов службы крови к профессиональной дискуссии не привлекают, все происходит довольно кулуарно.