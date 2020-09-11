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Лесные пожары в США: все западное побережье заволокло дымом, эвакуировали более полумиллиона человек (Фото и видео)

Лесные пожары в США: все западное побережье заволокло дымом, эвакуировали более полумиллиона человек (Фото и видео)
11:41 Сегодня Телеграф
Западные штаты Америки потерпают от масштабных лесных пожаров. Больше всего от огня пострадали Калифорния, Орегон и Вашингтон.

Уже более полумиллиона человек были вынуждены эвакуироваться. Власти сообщают о десятках погибших и сотнях пропавших без вести.

Об этом сообщает местное издание USA Today.

Раздуваемые необычайно жарким суховеем, по штату Орегон бушуют десятки пожаров, и по крайней мере один рассматривают как поджог. Дым от лесных пожаров в Калифорнии окрасил небо в оранжевый цвет. Погода в этих регионах теплая, засушливая и ветреная. Синоптики прогнозируют, что ливни в северной части Калифорнии ожидаются не ранее 20 октября.

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В настоящее время более 100 лесных пожаров охватили 12 западных штатов США. Орегон, Калифорния и Вашингтон наиболее пострадали от пожаров, которые в некоторых случаях уничтожили целые города.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, около 1,7 миллиона гектаров земли были уничтожены.

Снимки с американских космических спутников свидетельствуют, что уже 8 сентября дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны. Температура у поверхности в некоторых местах превышала 191°С.

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США, Калифорния, Пожары.

Автор:

Телеграф
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