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Пандемия COVID-19: В Испании за сутки выявлено около 5 тыс зараженных

Пандемия COVID-19: В Испании за сутки выявлено около 5 тыс зараженных
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф
В Испании за прошедшие 24 часа зафиксировано 4,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает телеканал АВС.

Это - самый высокий показатель в стране с 17 апреля.

При этом, 48 человек за это время скончались впоследствии заражения COVID-19.

Треть новых случаев заражения приходится на Мадрид и его пригороды.

За время пандемии в Испании зафиксировано более 550 тыс. случаев COVID-19, около 30 тыс. заболевших скончались. 

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Ранее в сентябре министр здравоохранения страны Сальвадор Илья заявил, что нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Испании не следует сравнивать с пиком пандемии в марте, возвращать общенациональный режим изоляции нецелесообразно.

Также сообщалось, что 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.

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Все по теме:

Испания, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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