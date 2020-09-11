В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных

За 10 сентября в Украине выявили еще 3 144 случая коронавирусной инфекции COVID-19 - это новый антирекорд по заболеваемости.
Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего заражений в Киеве (404), Тернопольской (302), Харьковской (280), Львовской (174), Ивано-Франковской (151) областях.
За минувшие сутки зафиксировано 53 смерти и 1 128 случаев выздоровления.
Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 148 756 случаев COVID-19. Кроме того, 3076 человек умерли и около 67 005 человек выздоровели.
Статистика эпидемии по областям:
Киев – 16 523 заболевших (404 за сутки);
Тернопольская – 8377 (302);
Одесская – 9157 (283);
Харьковская – 12 112 (280);
Хмельницкая – 3695 (198);
Львовская – 16 626 (174);
Ивано-Франковская – 10 953 (151);
Ровенская – 10 217 (144);
Черновицкая – 11 847 (132);
Житомирская – 4055 (117);
Черкасская – 2294 (117);
Закарпатская – 8453 (94);
Киевская – 6648 (94);
Донецкая – 1942 (90);
Николаевская – 1851 (85);
Винницкая – 4690 (84);
Днепропетровская – 3093 (81);
Волынская – 6161 (69);
Полтавская – 1130 (61);
Запорожская – 2136 (55);
Сумская – 2229 (42);
Луганская – 532 (29);
Черниговская – 2574 (29);
Херсонская – 576 (18);
Кировоградская – 885 (11).
По состоянию на утро 10 сентября в Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 3 023. Только за минувшие сутки от осложнений болезни умерли 44 человека. Сутками ранее - 45 больных.
В Украине с понедельника, 14 сентября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование.