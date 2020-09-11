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Пятница, 11.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных
В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных
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В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных

В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных
09:16 Сегодня Телеграф
За минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

За 10 сентября в Украине выявили еще 3 144 случая коронавирусной инфекции COVID-19 - это новый антирекорд по заболеваемости.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заражений в Киеве (404), Тернопольской (302), Харьковской (280), Львовской (174), Ивано-Франковской (151) областях.

За минувшие сутки зафиксировано 53 смерти и 1 128 случаев выздоровления.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 148 756 случаев COVID-19. Кроме того, 3076 человек умерли и около 67 005 человек выздоровели.

Статистика коронавируса на 11.09.2020

Статистика эпидемии по областям:

  • Киев – 16 523 заболевших (404 за сутки);

  • Тернопольская – 8377 (302);

  • Одесская – 9157 (283);

  • Харьковская – 12 112 (280);

  • Хмельницкая – 3695 (198);

  • Львовская – 16 626 (174);

  • Ивано-Франковская – 10 953 (151);

  • Ровенская – 10 217 (144);

  • Черновицкая – 11 847 (132);

  • Житомирская – 4055 (117);

  • Черкасская – 2294 (117);

  • Закарпатская – 8453 (94);

  • Киевская – 6648 (94);

  • Донецкая – 1942 (90);

  • Николаевская – 1851 (85);

  • Винницкая – 4690 (84);

  • Днепропетровская – 3093 (81);

  • Волынская – 6161 (69);

  • Полтавская – 1130 (61);

  • Запорожская – 2136 (55);

  • Сумская – 2229 (42);

  • Луганская – 532 (29);

  • Черниговская – 2574 (29);

  • Херсонская – 576 (18);

  • Кировоградская – 885 (11).

По состоянию на утро 10 сентября в Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 3 023. Только за минувшие сутки от осложнений болезни умерли 44 человека. Сутками ранее - 45 больных.

В Украине с понедельника, 14 сентября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование. 

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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