В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных

За минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

За 10 сентября в Украине выявили еще 3 144 случая коронавирусной инфекции COVID-19 - это новый антирекорд по заболеваемости.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заражений в Киеве (404), Тернопольской (302), Харьковской (280), Львовской (174), Ивано-Франковской (151) областях.

За минувшие сутки зафиксировано 53 смерти и 1 128 случаев выздоровления.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 148 756 случаев COVID-19. Кроме того, 3076 человек умерли и около 67 005 человек выздоровели.

Статистика эпидемии по областям:

Киев – 16 523 заболевших (404 за сутки);

Тернопольская – 8377 (302);

Одесская – 9157 (283);

Харьковская – 12 112 (280);

Хмельницкая – 3695 (198);

Львовская – 16 626 (174);

Ивано-Франковская – 10 953 (151);

Ровенская – 10 217 (144);

Черновицкая – 11 847 (132);

Житомирская – 4055 (117);

Черкасская – 2294 (117);

Закарпатская – 8453 (94);

Киевская – 6648 (94);

Донецкая – 1942 (90);

Николаевская – 1851 (85);

Винницкая – 4690 (84);

Днепропетровская – 3093 (81);

Волынская – 6161 (69);

Полтавская – 1130 (61);

Запорожская – 2136 (55);

Сумская – 2229 (42);

Луганская – 532 (29);

Черниговская – 2574 (29);

Херсонская – 576 (18);

Кировоградская – 885 (11).

По состоянию на утро 10 сентября в Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 3 023. Только за минувшие сутки от осложнений болезни умерли 44 человека. Сутками ранее - 45 больных.

В Украине с понедельника, 14 сентября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование.