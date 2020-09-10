Скачать
Четверг, 10.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине обновят карантинное зонирование
В Украине обновят карантинное зонирование
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Футболист Динамо получил рабочую визу в РФ, завтра состоится переход
Футболист Динамо получил рабочую визу в РФ, завтра состоится переход
Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальном домогательстве
Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальном домогательстве

В Украине обновят карантинное зонирование

В Украине обновят карантинное зонирование
19:10 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Украине с понедельника начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Об этом в своем Телеграм-канале написал министр Кабмина Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", -  говорится в сообщении.

Отмечается, что город Киев попал в "оранжевую" зону. 

Так, к "красной зоне" будут отнесены:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Ивано Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано Франковской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • город Дубно Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чорткив, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чорткивский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области; 
  • город Черновцы, Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
  • город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Кроме того, к "оранжевой" зоны относятся:

  • города Винница, Козятин и Винницкий район Винницкой области;
  • Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
  • города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянский районы Житомирской области;
  • города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано Франковской области;
  • города Ирпень и Фастов, Киево Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;
  • город Вознесенск Николаевской области;
  • город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
  • города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области; 
  • города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
  • город Хмельницкий, Каменец Подольский и Нетешин, Каменец Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Корсунь Шевченковский и Смилянский районы Черкасской области;
  • город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
  • город Киев.

Также в "желтую" зону будут входить:

  • города Могилев Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области;
  • города Луцк, Владимир Волынский и Нововолынск, Владимир Волынский, Гороховский, Иванчивский, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
  • города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгирський, Переченський, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
  • город Яремча, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятиский и Тлумацкий районы Ивано Франковской области;
  • города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
  • города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;
  • города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
  • города Одесса, Белгород Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Саратский районы Одесской области;
  • город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;
  • города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцкий, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
  • города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области;
  • города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области.

Добавляется, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Кабмин, Карантин, ЦОЗ, Олег Немчинов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Глывинский рассказал о важном шаге Шевченко после разгрома от Испании (Видео)
02 10 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 СМИ: Навальный должен был умереть в самолете и выжил лишь благодаря случайности
04 Кадровые ротации в Кабмине: Арахамия рассказал, кого точно не отправят в отставку
05 Отравление Навального: в Германии объяснили, почему не отправляли данные России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минздрав: Суточное количество проведенных ИФА-тестов за месяц выросло в 3,5 раза
Минздрав: Суточное количество проведенных ИФА-тестов за месяц выросло в 3,5 раза
Кулеба высказался о суррогатном материнстве: детали
Кулеба высказался о суррогатном материнстве: детали
ООС: Оккупанты обстреляли позиции возле Шумов, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ
ООС: Оккупанты обстреляли позиции возле Шумов, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ
Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь