COVID-19 в Украине: количество смертей перевалило за 3 тысячи

Коронавирусная болезнь продолжает уносить жизни украинцев. По состоянию на утро 10 сентября в Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 3 023. Только за минувшие сутки от осложнений болезни умерли 44 человека. Сутками ранее - 45 больных.
Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Всего с начала эпидемии в стране выявили 145 612 случаев коронавируса. В тоже время излечились уже 65 877 человек.
Как сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по эпидемической ситуации, за последние сутки были госпитализированы 400 больных.
Больше всего новых случаев зафиксировано:
В Харьковской области – 339, 6 пациентов с COVID-19 умерли.
В Киеве - 298 новых случаев и 4 летальных. Кроме того, в Киевской области – 95 случаев и 2 летальных.
В Тернопольской области – 251 новый больной, 4 пациента умерли.
Во Львовской области – 183 новых случая, 1 летальный.
В Ивано-Франковской области – 143 диагноза подтвердилось, 3 больных за сутки умерли.
В Хмельницкой области – 142 новых случая, 3 человека умерли.
В Черновицкой области – 134 новых заболевания, 2 пациентов умерли.
В Ровенской области – 130 новых случаев, 3 летальных.
В Винницкой области – 103 новых случая, без жертв.
В Днепропетровской области – 3 летальных случая, новых – 89.
9 сентября было сделано 55 503 тестирования, из них рекордные 29 708 тестов методом ПЦР и 25 795 – методом ИФА.
Из тех, кто получил уже положительный результат в среду, было 178 детей и 157 медработников, а за все время пандемии болезнь обнаружили у 9 414 детей и 12 463 медработников.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 9 сентября, диагностировали 143 030 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 551 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 411 новых больных.
За 10 сентября в мире выявили еще 10 333 новых случаев и 696 новых смерти от заболевания. Наибольшее количество новых случаев за сегодня обнаружено в Мексике, там зафиксировано 4 647 новых заболевших и 611 погибших.