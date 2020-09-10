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Четверг, 10.09.2020
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COVID-19 в Украине: количество смертей перевалило за 3 тысячи

COVID-19 в Украине: количество смертей перевалило за 3 тысячи
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За сутки 9 сентября диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 2 582 людям, 44 больных умерли, 1 174 пациентов выздоровели.

Коронавирусная болезнь продолжает уносить жизни украинцев. По состоянию на утро 10 сентября в Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 3 023. Только за минувшие сутки от осложнений болезни умерли 44 человека. Сутками ранее - 45 больных.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в стране выявили 145 612 случаев коронавируса. В тоже время излечились уже 65 877 человек.

Как сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по эпидемической ситуации, за последние сутки были госпитализированы 400 больных.

Больше всего новых случаев зафиксировано:

  • В Харьковской области – 339, 6 пациентов с COVID-19 умерли.

  • В Киеве - 298 новых случаев и 4 летальных. Кроме того, в Киевской области – 95 случаев и 2 летальных.

  • В Тернопольской области – 251 новый больной, 4 пациента умерли.

  • Во Львовской области – 183 новых случая, 1 летальный.

  • В Ивано-Франковской области – 143 диагноза подтвердилось, 3 больных за сутки умерли.

  • В Хмельницкой области – 142 новых случая, 3 человека умерли.

  • В Черновицкой области – 134 новых заболевания, 2 пациентов умерли.

  • В Ровенской области – 130 новых случаев, 3 летальных.

  • В Винницкой области – 103 новых случая, без жертв.

  • В Днепропетровской области – 3 летальных случая, новых – 89.

9 сентября было сделано 55 503 тестирования, из них рекордные 29 708 тестов методом ПЦР и 25 795 – методом ИФА.

Из тех, кто получил уже положительный результат в среду, было 178 детей и 157 медработников, а за все время пандемии болезнь обнаружили у 9 414 детей и 12 463 медработников.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 9 сентября, диагностировали 143 030 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 551 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 411 новых больных.

За 10 сентября в мире выявили еще 10 333 новых случаев и 696 новых смерти от заболевания. Наибольшее количество новых случаев за сегодня обнаружено в Мексике, там зафиксировано 4 647 новых заболевших и 611 погибших.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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