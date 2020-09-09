Коронавирус: в Украине более 2,5 тысяч новых больных, статистика по областям

В Украине по состоянию на утро 9 сентября, диагностировали 143 030 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 551 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 411 новых больных.
Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
За минувшие сутки от коронавирусной болезни скончались 45 человек. Всего с начала эпидемии вирус забрал жизни 2 979 жизней.
Заболели и успешно выздоровели уже 64 703, из них 1 157 за последние сутки. Число активных больных на сегодняшний день составляет 75 348.
Больше всего случаев коронавируса подтвердили в Киеве (+310), Харьковской (+291), Тернопольской (+244), Львовской (+196), Ивано-Франковской (+151) и Черновицкой (+150) областях.
Статистика заболеваемости в Киеве и областях:
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 9 сентября, диагностировали 138 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 411 новых больных.
Напомним, общая летальность по стране составляет 2,08%. Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области - 5,47%. Следом идут Закарпатская (3,34%) и Львовская (2,81%) области.
С начала пандемии коронавирус унес жизни более 900 тысяч жителей планеты. Больше всего смертей - почти 194 тысячи - в США.