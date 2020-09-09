Коронавирус: в Украине более 2,5 тысяч новых больных, статистика по областям

За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 143 030 заболевших. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Киеве и Львовской области

В Украине по состоянию на утро 9 сентября, диагностировали 143 030 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 551 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 411 новых больных.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки от коронавирусной болезни скончались 45 человек. Всего с начала эпидемии вирус забрал жизни 2 979 жизней.

Заболели и успешно выздоровели уже 64 703, из них 1 157 за последние сутки. Число активных больных на сегодняшний день составляет 75 348.

Больше всего случаев коронавируса подтвердили в Киеве (+310), Харьковской (+291), Тернопольской (+244), Львовской (+196), Ивано-Франковской (+151) и Черновицкой (+150) областях.

Статистика заболеваемости в Киеве и областях:

Львовская область – 16 169 заболевших (196 за сутки);

Киев - 15 821 (310);

Черновицкая – 11 581 (150);

Харьковская – 11 493 (291);

Ивано-Франковская - 10 659 (151);

Ровенская - 9943 (83);

Одесская - 8827 (106);

Закарпатская - 8277 (97);

Тернопольская - 7824 (244);

Киевская - 6459 (89);

Волынская - 6015 (72);

Винницкая - 4503 (53);

Житомирская - 3879 (67);

Хмельницкая - 3555 (102);

Днепропетровская - 2923 (80);

Черниговская - 2515 (65);

Сумская - 2143 (73);

Черкасская – 2121 (75);

Запорожская - 2041 (60);

Донецкая - 1762 (24);

Николаевская - 1714 (24);

Полтавская - 1018 (21);

Кировоградская - 870 (3);

Херсонская - 538 (20);

Луганская - 480 (32).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 9 сентября, диагностировали 138 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 411 новых больных.

Напомним, общая летальность по стране составляет 2,08%. Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области - 5,47%. Следом идут Закарпатская (3,34%) и Львовская (2,81%) области.

С начала пандемии коронавирус унес жизни более 900 тысяч жителей планеты. Больше всего смертей - почти 194 тысячи - в США.