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Среда, 09.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия: в мире уже более 900 тысяч смертей от COVID-19

Пандемия: в мире уже более 900 тысяч смертей от COVID-19
07:46 Сегодня Телеграф
С начала пандемии коронавирус унес жизни более 900 тысяч жителей планеты. Больше всего смертей - почти 194 тысячи - в США.

По состоянию на утро среду, 9 сентября, в мире зафиксировали 27 738 708 случая коронавирусной инфекции  COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Только за последние сутки новых случаев стало больше на 241 тысячу. В частности, почти 90 тысяч обнаружили в Индии, более 28 тысяч – в США, более 17 тысяч – в Бразилии и 12 тысяч в Аргентине.

Статистика коронавируса на 9.09.2020

Всего с момента распространения болезни уже скончались 901 866 больных, выздоровели уже 19 831 993. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 004 849, из них 60 387 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 6,5 миллионов инфицированных. 

Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 4,3 миллионов жителей страны. 

Статистика коронавируса на 9.09.2020

Больше всего больных выявили в таких странах:

  • США - 6 514 231

  • Индия - 4 370 128

  • Бразилия - 4 165 124

  • Россия - 1 035 789

  • Перу - 696 190

  • Колумбия - 679 513

  • Мексика - 642 860

  • ЮАР - 640 441

  • Испания - 534 513

  • Аргентина - 500 034

В ВОЗ предупредили, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.

В Украине по состоянию на утро вторника, 8140 479 сентября, диагностировали 138 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 411 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 174 новых больных.

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Все по теме:

Индия, Минздрав, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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