Коронавирус в Украине: снова более двух тысяч больных и новый антирекорд по смертности

В Украине по состоянию на утро вторника, 8140 479 сентября, диагностировали 138 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 411 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 174 новых больных.
Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
За минувшие сутки от осложнений болезни умерло рекордное количество человек - 57.
Всего с начала эпидемии скончались 2 934 больных. Заболели и успешно выздоровели уже 63 546, из них 940 за последние сутки.
Число активных больных на сегодняшний день составляет 73 999.
Больше всего новых случаев в Киеве (+235), в Харьковской (+230), Одесской (+196), Львовской (+192) и Тернопольской (+190) областях.
Статистика заболеваемости по областям:
Киев – 15511 заболевших (235 за сутки);
Харьковская – 11202 (230);
Одесская – 8721 (196);
Львовская – 16073 (192);
Тернопольская – 7580 (190);
Ивано-Франковская – 10508 (160);
Черновицкая – 11431 (159);
Сумская – 2070 (107);
Ровенская – 9860 (98);
Черкасская – 2046 (96);
Киевская – 6370 (92);
Закарпатская – 8180 (89);
Черниговская – 2450 (78);
Днепропетровская – 2843 (76);
Житомирская – 3812 (66);
Волынская – 5943 (60);
Хмельницкая – 3253 (58);
Запорожская – 1981 (50);
Донецкая – 1675 (45);
Винницкая – 4450 (44);
Николаевская – 1690 (25);
Полтавская – 997 (24);
Херсонская – 518 (18);
Луганская – 448 (14);
Кировоградская – 867 (9).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.
Напомним, общая летальность по стране составляет 2,08%. Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области - 5,47%. Следом идут Закарпатская (3,34%) и Львовская (2,81%) области.
По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в мире зафиксировали 27 489 198 случая коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки от осложнений болезни умерли 3708 человек.