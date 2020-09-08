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Вторник, 08.09.2020
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Коронавирус в Украине: снова более двух тысяч больных и новый антирекорд по смертности

Коронавирус в Украине: снова более двух тысяч больных и новый антирекорд по смертности
09:41 Сегодня Телеграф
В восьми областях Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом.

В Украине по состоянию на утро вторника, 8140 479 сентября, диагностировали 138 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 411 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 174 новых больных.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки от осложнений болезни умерло рекордное количество человек - 57. 

Всего с начала эпидемии скончались 2 934 больных. Заболели и успешно выздоровели уже 63 546, из них 940 за последние сутки.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 73 999. 

Больше всего новых случаев в Киеве (+235), в Харьковской (+230), Одесской (+196), Львовской (+192) и Тернопольской (+190) областях.

 Статистика коронавируса на 8.09.2020

Статистика заболеваемости по областям: 

  • Киев – 15511 заболевших (235 за сутки);

  • Харьковская – 11202 (230);

  • Одесская – 8721 (196);

  • Львовская – 16073 (192);

  • Тернопольская – 7580 (190);

  • Ивано-Франковская – 10508 (160);

  • Черновицкая – 11431 (159);

  • Сумская – 2070 (107);

  • Ровенская – 9860 (98);

  • Черкасская – 2046 (96);

  • Киевская – 6370 (92);

  • Закарпатская – 8180 (89);

  • Черниговская – 2450 (78);

  • Днепропетровская – 2843 (76);

  • Житомирская – 3812 (66);

  • Волынская – 5943 (60);

  • Хмельницкая – 3253 (58);

  • Запорожская – 1981 (50);

  • Донецкая – 1675 (45);

  • Винницкая – 4450 (44);

  • Николаевская – 1690 (25);

  • Полтавская – 997 (24);

  • Херсонская – 518 (18);

  • Луганская – 448 (14);

  • Кировоградская – 867 (9).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.

Напомним, общая летальность по стране составляет 2,08%. Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области - 5,47%. Следом идут Закарпатская (3,34%) и Львовская (2,81%) области.

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в мире зафиксировали 27 489 198 случая коронавирусной инфекции  COVID-19. За минувшие сутки в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки от осложнений болезни умерли 3708 человек.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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