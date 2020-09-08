Коронавирус в Украине: снова более двух тысяч больных и новый антирекорд по смертности

В восьми областях Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом.

В Украине по состоянию на утро вторника, 8140 479 сентября, диагностировали 138 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 411 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 174 новых больных.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки от осложнений болезни умерло рекордное количество человек - 57.

Всего с начала эпидемии скончались 2 934 больных. Заболели и успешно выздоровели уже 63 546, из них 940 за последние сутки.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 73 999.

Больше всего новых случаев в Киеве (+235), в Харьковской (+230), Одесской (+196), Львовской (+192) и Тернопольской (+190) областях.

Статистика заболеваемости по областям:

Киев – 15511 заболевших (235 за сутки);

Харьковская – 11202 (230);

Одесская – 8721 (196);

Львовская – 16073 (192);

Тернопольская – 7580 (190);

Ивано-Франковская – 10508 (160);

Черновицкая – 11431 (159);

Сумская – 2070 (107);

Ровенская – 9860 (98);

Черкасская – 2046 (96);

Киевская – 6370 (92);

Закарпатская – 8180 (89);

Черниговская – 2450 (78);

Днепропетровская – 2843 (76);

Житомирская – 3812 (66);

Волынская – 5943 (60);

Хмельницкая – 3253 (58);

Запорожская – 1981 (50);

Донецкая – 1675 (45);

Винницкая – 4450 (44);

Николаевская – 1690 (25);

Полтавская – 997 (24);

Херсонская – 518 (18);

Луганская – 448 (14);

Кировоградская – 867 (9).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.

Напомним, общая летальность по стране составляет 2,08%. Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области - 5,47%. Следом идут Закарпатская (3,34%) и Львовская (2,81%) области.

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в мире зафиксировали 27 489 198 случая коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки от осложнений болезни умерли 3708 человек.