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Президент Бразилии: страна "практически победила COVID-19" несмотря на 129 тыс жертв

Президент Бразилии: страна "практически победила COVID-19" несмотря на 129 тыс жертв
Обновлено 20:02 Сегодня Телеграф
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что страна “практически победила пандемию” COVID-19 нового типа. Об этом сообщает Globo.

"Мы практически победили пандемию", - приводит газета слова Болсонару. "Правительство сделало все, чтобы минимизировать ее негативные последствия", - считает бразильский лидер.

В частности, глава государства напомнил о принятых мерах кредитной поддержки малого бизнеса, выплате социальных пособий, которые получили 65 млн человек, а также о выделении средств региональным и местным администрациям для организации медпомощи инфицированным.

Политик также обвинил местную прессу в замалчивании успехов деятельности федерального центра, указав, что за рубежом "начинают появляться хорошие новости о том, что Бразилии входит в число стран, которые наименьшим образом пострадали от пандемии", отмечает издание.

COVID-19 и грипп: В Нью-Йорке тестируют даже мертвых

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом заразившихся (4 238 446). По числу умерших, согласно данным местного Министерства здравохранения - 129 522 человек, Бразилия уступает только США.

Также сообщалось, что 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.

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Все по теме:

Бразилия, Коронавирус, Жаир Болсонару, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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