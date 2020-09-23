Переговоры по Афганистану: часть освобожденных талибов снова взяли оружие в руки

Ряд заключенных талибов, которые были освобождены афганским правительством в качестве условия мирных переговоров, снова взяли в руки оружие.

Председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению, Абдулла Абдулла сказал, что переговоры с талибами в Катаре пока были "положительными".

Однако он отметил, что некоторые - хотя и не большинство - из 5000 заключенных талибов, освобожденных правительством в качестве условия для переговоров, возобновили борьбу против Кабула.

"Я знаю, что некоторые вернулись на поле боя, что является нарушением соглашения, которое они заключили", - сказал Абдулла во время онлайн-конференции с Советом США по международным отношениям.

Абдулла сказал, что переговоры между двумя сторонами начались в Дохе на позитивной ноте, поскольку делегации немного знакомы друг с другом.

Тем не менее, уровень насилия внутри Афганистана не снизился, и он призвал Соединенные Штаты, которые начали мирный процесс своей собственной сделкой с талибами, и Пакистан, который поддерживает связи с повстанцами, оказать на них давление, чтобы они согласились на прекращение огня. .

"К сожалению, пока что уровень насилия очень высок и неприемлем для людей", - сказал Абдулла.