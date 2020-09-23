Скачать
Среда, 23.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Комитет Сената США утвердил кандидатуру посла в Украине
Комитет Сената США утвердил кандидатуру посла в Украине
В Москве рассказали, кто входит в ближайшее окружение Путина и кто на самом деле управляет Россией
В Москве рассказали, кто входит в ближайшее окружение Путина и кто на самом деле управляет Россией
Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Коронавирус, уходи: кто из украинских звезд уже вылечился от COVID-19
Коронавирус, уходи: кто из украинских звезд уже вылечился от COVID-19

Переговоры по Афганистану: часть освобожденных талибов снова взяли оружие в руки

Переговоры по Афганистану: часть освобожденных талибов снова взяли оружие в руки
Обновлено 06:54 Сегодня Телеграф France24
Ряд заключенных талибов, которые были освобождены афганским правительством в качестве условия мирных переговоров, снова взяли в руки оружие.

Председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению, Абдулла Абдулла сказал, что переговоры с талибами в Катаре пока были "положительными".

Однако он отметил, что некоторые - хотя и не большинство - из 5000 заключенных талибов, освобожденных правительством в качестве условия для переговоров, возобновили борьбу против Кабула.

"Я знаю, что некоторые вернулись на поле боя, что является нарушением соглашения, которое они заключили", - сказал Абдулла во время онлайн-конференции с Советом США по международным отношениям.

Абдулла сказал, что переговоры между двумя сторонами начались в Дохе на позитивной ноте, поскольку делегации немного знакомы друг с другом.

Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв

Тем не менее, уровень насилия внутри Афганистана не снизился, и он призвал Соединенные Штаты, которые начали мирный процесс своей собственной сделкой с талибами, и Пакистан, который поддерживает связи с повстанцами, оказать на них давление, чтобы они согласились на прекращение огня. .

"К сожалению, пока что уровень насилия очень высок и неприемлем для людей", - сказал Абдулла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Афганистан, Талибан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет включить Украину в союз с Беларусью: раскрыт новый план Кремля
02 "Вы что не любите русский язык?": диалог Ларисы Ницой с кассиром в киевском супермаркете наделал шуму в сети
03 Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"
04 Продавец наркотиков в США "спалился", выкладывая в интернет фото товара на ладони: его нашли по отпечаткам пальцев
05 Путин назвал Навального "баламутом" и сказал Макрону, что тот сам мог отравиться "новичком"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв
Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв
Самолет вице-президента США совершил вынужденную посадку из-за птицы
Самолет вице-президента США совершил вынужденную посадку из-за птицы
Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления &quot;новичком&quot;
Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"
Кровь из глаз: &quot;бандитское&quot; видео с Червоненко про Одессу стало вирусным в сети
Кровь из глаз: "бандитское" видео с Червоненко про Одессу стало вирусным в сети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь