Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв

Ливанская армия сообщила, что взрыв произошел во вторник в деревне Эйн-Кана, примерно в 50 км к югу от столицы Бейрута и что в настоящее время проводится расследование.

Пресс-служба "Хезболлы" сообщила, что взрыв был вызван "технической ошибкой" на их складе оружия.

"Этот взрыв произошел в доме, в котором хранилось оружие. Результат технической ошибки. Никто не погиб и не ранен. Здание принадлежало ассоциации по разминированию, связанной с Хезболлой", - пишет Aljazeera, ссылаясь на своего корреспондента в Бейруте.

Что за "ошибка" стала причиной мощного взрыва не уточняется.

Члены "Хезболлы" установили кордон безопасности вокруг места взрыва, не давая журналистам добраться до него.

Explosion this afternoon in the southern Lebanese village of Ein Qana, at a Hezbollah weapons depot. pic.twitter.com/aYMfY0yDFT

— Ami Magazine (@Ami_Magazine) September 22, 2020