Скачать
Среда, 23.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 22 сентября: Прогноз ВОЗ, новые правила "красной зоны" и заявление Путина
Итоги 22 сентября: Прогноз ВОЗ, новые правила "красной зоны" и заявление Путина
Путин назвал Навального "баламутом" и сказал Макрону, что тот сам мог отравиться "новичком"
Путин назвал Навального "баламутом" и сказал Макрону, что тот сам мог отравиться "новичком"
Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Коронавирус, уходи: кто из украинских звезд уже вылечился от COVID-19
Коронавирус, уходи: кто из украинских звезд уже вылечился от COVID-19

Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв

Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв
Обновлено 00:37 Сегодня Телеграф Aljazeera Фото: Твиттер
На юге Ливана произошел мощный взрыв на складе оружия шиитской группировки "Хезболла".

Ливанская армия сообщила, что взрыв произошел во вторник в деревне Эйн-Кана, примерно в 50 км к югу от столицы Бейрута и что в настоящее время проводится расследование.

 Пресс-служба "Хезболлы" сообщила, что взрыв был вызван "технической ошибкой" на их складе оружия.

"Этот взрыв произошел в доме, в котором хранилось оружие. Результат технической ошибки. Никто не погиб и не ранен. Здание принадлежало ассоциации по разминированию, связанной с Хезболлой", - пишет Aljazeera, ссылаясь на своего корреспондента в Бейруте.

Что за "ошибка" стала причиной мощного взрыва не уточняется.

Члены "Хезболлы" установили кордон безопасности вокруг места взрыва, не давая журналистам добраться до него.

 

 

В порту Бейрута снова вспыхнул сильнейший пожар: видео

Инцидент произошел через семь недель после мощного взрыва в порту Бейрута, вызванного детонацией почти 3000 тонн неправильно хранящейся нитрата аммония.

Тогда погибли около 200 человек, 6500 получили ранения и были повреждены десятки тысяч зданий в столице страны Бейруте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Ливан, Взрыв, Хезболла.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Вы что не любите русский язык?": диалог Ларисы Ницой с кассиром в киевском супермаркете наделал шуму в сети
02 Продавец наркотиков в США "спалился", выкладывая в интернет фото товара на ладони: его нашли по отпечаткам пальцев
03 Путин назвал Навального "баламутом" и сказал Макрону, что тот сам мог отравиться "новичком"
04 Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"
05 Коронавирус, уходи: кто из украинских звезд уже вылечился от COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв
Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв
На Генассамблее ООН Путин попиарил российскую вакцину от COVID-19
На Генассамблее ООН Путин попиарил российскую вакцину от COVID-19
Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления &quot;новичком&quot;
Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"
Кровь из глаз: &quot;бандитское&quot; видео с Червоненко про Одессу стало вирусным в сети
Кровь из глаз: "бандитское" видео с Червоненко про Одессу стало вирусным в сети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь