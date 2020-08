Взрыв в Бейруте: более 300 тыс человек остались без крова, ущерб может дойти до 5 млрд

Марван Абад заявил, что приблизительно 250 тыс - 300 тыс человек на данный момент остались без крова.

Он также добавил, что примерная цифра ущерба от инцидента составляет от 3 млрд до 5 млрд долларов.

Однако инженеры и технические команды еще не дали официальных оценок.

Глава Бейрута добавил, что разрушения от взрыва в портовой зоне распространились на половину города.

В сетях появляются новые фото последствий разрушительного инцидента:

Our hearts are filled with great sorrow for the irreparable blast on Beirut. please pray for the people of Lebanon for their safety and fast recovery#PrayForLebanon pic.twitter.com/UxxFhJ1qhj

— It'z_Ambar (@mano_behnhnapki) August 5, 2020