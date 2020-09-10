В порту Бейрута снова вспыхнул сильнейший пожар: видео

Столб густого черного дыма видно за три километра от морской гавани. Военные сообщают, что горит склад с маслом и покрышками.

В столице Ливана Бейруте вспыхнул новый сильный пожар в порту. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту.

По данным ряда ливанских СМИ, пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free.

На место прибыли пожарные части и военные для локализации пожара.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0 — Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020

Некоторые СМИ сообщают, что пожару предшествовал сильный взрыв, а огнем объяты склады с нефтью и шинами. Также сообщается, что пожар разрастается.

Позже в армии Ливана сообщили, что пожар произошел на складе с маслом и покрышками.

"Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты армии Ливана", - говорится в сообщении военных.

Сейчас на месте пожарные борются с возгоранием.

Как сообщалось, 4 августа в аэропорту столицы Ливана Бейруте прогремел взрыв - взорвались почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры. Взрывная волна разрушила несколько кварталов города. В результате катастрофы от 250 до 300 тысяч человек остались без жилья. Погибли сотни людей и тысячи были ранены.

Власти Ливана подсчитали убытки и заявляли, что в стране нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте.