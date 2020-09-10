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В порту Бейрута снова вспыхнул сильнейший пожар: видео

В порту Бейрута снова вспыхнул сильнейший пожар: видео
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Столб густого черного дыма видно за три километра от морской гавани. Военные сообщают, что горит склад с маслом и покрышками.

В столице Ливана Бейруте вспыхнул новый сильный пожар в порту. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту.

По данным ряда ливанских СМИ, пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free.

На место прибыли пожарные части и военные для локализации пожара.

Некоторые СМИ сообщают, что пожару предшествовал сильный взрыв, а огнем объяты склады с нефтью и шинами. Также сообщается, что пожар разрастается.

Позже в армии Ливана сообщили, что пожар произошел на складе с маслом и покрышками.

"Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты армии Ливана", - говорится в сообщении военных.

Сейчас на месте пожарные борются с возгоранием.

Как сообщалось, 4 августа в аэропорту столицы Ливана Бейруте прогремел взрыв - взорвались почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры. Взрывная волна разрушила несколько кварталов города. В результате катастрофы от 250 до 300 тысяч человек остались без жилья. Погибли сотни людей и тысячи были ранены. 

Власти Ливана подсчитали убытки и заявляли, что в стране нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте.

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Пожар, Ливан, Бейрут, "Автопортрет в бархатном платье".

Автор:

Телеграф
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