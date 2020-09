В порту Бейрута снова вспыхнул сильнейший пожар: видео

В столице Ливана Бейруте вспыхнул новый сильный пожар в порту. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту.

По данным ряда ливанских СМИ, пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free.

На место прибыли пожарные части и военные для локализации пожара.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0