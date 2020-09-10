В порту Бейрута снова вспыхнул сильнейший пожар: видео

В столице Ливана Бейруте вспыхнул новый сильный пожар в порту. Об этом сообщает РИА Новости.
Генеральный директор ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту.
По данным ряда ливанских СМИ, пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free.
На место прибыли пожарные части и военные для локализации пожара.
Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0— Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020
Another fire !!! we really can’t take this anymore #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/9eBCm5yO4j— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) September 10, 2020
Некоторые СМИ сообщают, что пожару предшествовал сильный взрыв, а огнем объяты склады с нефтью и шинами. Также сообщается, что пожар разрастается.
Позже в армии Ливана сообщили, что пожар произошел на складе с маслом и покрышками.
"Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты армии Ливана", - говорится в сообщении военных.
Сейчас на месте пожарные борются с возгоранием.
Как сообщалось, 4 августа в аэропорту столицы Ливана Бейруте прогремел взрыв - взорвались почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры. Взрывная волна разрушила несколько кварталов города. В результате катастрофы от 250 до 300 тысяч человек остались без жилья. Погибли сотни людей и тысячи были ранены.
Власти Ливана подсчитали убытки и заявляли, что в стране нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте.