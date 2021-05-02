США официально начали вывод войск из Афганистана: названы сроки завершения процесса

США и НАТО в субботу, 1 мая, официально начали вывод войск из Афганистана.

Об этом сообщили представители Белого дома и Пентагона, передает русская служба "Голоса Америки".

"Президент Джо Байден назначил 1 мая официальной датой начала вывода оставшихся войск, хотя в последние недели военные уже начали вывозить оборудование из Афганистана", - говорится в заметке.

Согласно информации, в Афганистане сейчас остается от 2500 до 3500 военнослужащих США и около 7000 военнослужащих НАТО.

Ожидается, что последние иностранные военные покинут страну к концу лета.

"Афганские силы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности к возможным атакам со стороны "Талибана" после завершения вывода союзных сил, что открывает новый период неопределенности в стране", - говорится в заметке.

Опрошенные "Телеграфом" эксперты оценили позитив и риски решения США и НАТО о выводе войск из Афганистана.