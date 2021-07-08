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Байден назвал сроки окончательного вывода войск США из Афганистана

Байден назвал сроки окончательного вывода войск США из Афганистана
Обновлено 22:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент США Джо Байден заявил, что вывод войск из Афганистана будет завершен раньше предполагаемого срока. 

Как сообщает CNN, Штаты завершат свою военную миссию в этой стране до 31 августа. 

По словам Байдена, США пришли в Афганистан, чтобы не допустить повторения трагедии 11 сентября 2001 года и в этом плане военные своих целей достигли. 

"Мы не поехали в Афганистан, чтобы строить нацию, это право и ответственность только афганского народа - решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной", - сказал он. 

Кроме того, он обратился к тысячам афганцев, которые все это время помогали американскому контингенту, пообещав им разрешить переехать в США, поскольку теперь они, скорее всего, станут целями талибов. 

Пока процесс выдачи виз этим афганцам затруднен, а потому решается вопрос по переселению их в третью страну. 

Как сообщалось ранее, в последнее время в Афганистане ситуация складывается не в пользу правительственных войск. "Талибан" уже взял под контроль примерно треть страны, а в большинстве других регионов идут бои. За последние дни больше тысячи военнослужащих правительственных войск отступили на территорию соседнего Таджикистана

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич рассказал "Телеграфу" о том, почему США оставляют Афганистан наедине с "Талибаном" и о том, какие выводы из этой ситуации стоит сделать Украине.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Афганистан, Талибан, Джо Байден.
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