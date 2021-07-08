Байден назвал сроки окончательного вывода войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что вывод войск из Афганистана будет завершен раньше предполагаемого срока.

Как сообщает CNN, Штаты завершат свою военную миссию в этой стране до 31 августа.

По словам Байдена, США пришли в Афганистан, чтобы не допустить повторения трагедии 11 сентября 2001 года и в этом плане военные своих целей достигли.

"Мы не поехали в Афганистан, чтобы строить нацию, это право и ответственность только афганского народа - решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной", - сказал он.

Кроме того, он обратился к тысячам афганцев, которые все это время помогали американскому контингенту, пообещав им разрешить переехать в США, поскольку теперь они, скорее всего, станут целями талибов.

Пока процесс выдачи виз этим афганцам затруднен, а потому решается вопрос по переселению их в третью страну.

Как сообщалось ранее, в последнее время в Афганистане ситуация складывается не в пользу правительственных войск. "Талибан" уже взял под контроль примерно треть страны, а в большинстве других регионов идут бои. За последние дни больше тысячи военнослужащих правительственных войск отступили на территорию соседнего Таджикистана.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич рассказал "Телеграфу" о том, почему США оставляют Афганистан наедине с "Талибаном" и о том, какие выводы из этой ситуации стоит сделать Украине.