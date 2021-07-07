США выводят войска из Афганистана, оставляя страну "Талибану": почему это важный урок для Украины

В Афганистане продолжается обострение, вызванное выводом войск США из страны. Движение Талибан берет под контроль всё новые и новые населенные пункты, а Таджикистан, на фоне нарастания эскалации конфликта в соседнем Афганистане, намерен мобилизировать 20 тысяч резервистов для укрепления общей границы.

Почему возникла такая ситуация и как она может разворачиваться дальше? Какие выводы на примере Афганистана стоит сделать для себя Украине? Своим мнением с "Телеграфом" поделился эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич.

"Уже очевидно, что Афганистан в той или иной мере отойдет под управление Талибана. То, что талибы декларируют готовность к мирным переговорам, говорит об их сильной позиции. Напомню, что ранее США провели сепаратные переговоры с Талибаном с минимальным участием местных проамериканских властей. Последние были уверены в сохранении американского силового щита. Они погрязли во внутренних конфликтах, не выстраивали инфраструктур – начиная от военной и заканчивая гражданской", - поясняет Игар Тышкевич.

По его словам, об "эффективности" работы местных администраций в Афганистане говорит то, что американцы за последние 20 лет "вкачали" в Афаган 900 млрд долларов. Из которых на финансирование собственно военной операции пошло не боле 200 млрд.

"За оставшиеся деньги можно построить страну с нуля - было бы желание. Но его не было. В результате мы имеем закономерный результат, к которому привели слабые управленческие навыки местных элит, их нежелание отстраивать государственные институции, - подчеркивает эксперт. – Руководители же Талибана, понимая, что им необходимо выстраивать отношения с другими государствами, пытаются продемонстрировать свою конструктивную позицию. С одной стороны, контролируют бОльшую часть территории Афганистана. С другой – не против выйти на политическое соглашение с руководством страны. Причем, учитывая соотношение сил, оно будет явно в пользу Талибана. И учитывая раскол среди проамериканских элит Афганистана, это тем более будет в пользу Талибана – можно использовать с профитом для себя интересы различных групп".

Ситуация, которая сложилась с выводом войск США из Афганистана, похожа, по мнению Игара Тышкевича, на ситуацию с выводом оттуда советских войск в конце 80-х годов прошлого века.

"Тогда тоже казалось, что у афганской власти есть определенный потенциал. СССР и США уверяли, что будет мирный процесс. Но вышло всё совсем иначе. Думаю, что центральная власть будет сметена на протяжении ближайших пяти лет – мирным или военным путем. И хоть для США Афганистан не станет по влиянию таким событием, как для Советского Союза (одним из роковых), но это - болезненный укол по самолюбию, политическому имиджу, да и в финансовом смысле. Напомню, что США 20 лет назад входили в Афганистан, чтобы разгромить Талибан. И чем закончилась операция, длившаяся два десятка лет? Мирным договором с талибами, которые, вероятнее всего, будут контролировать весь Афганистан", - отмечает эксперт.

Эта ситуация, по мнению Игара Тышкевича, - хороший урок для украинских элит. Он подчеркивает, что афганские элиты имели несравненно бОльший зонтик безопасности, предоставленный супердержавой, чем Украины сегодня. С точки зрения финансирования, военной помощи, международной легитимизации внешней защиты (в Афганистане ведь были не только американцы).

"Но полученный запас прочности, предоставленная помощь не использовались для создания мощных государственных институтов, для институциональной отстройки государства. Была надежда, что "щит" будет всегда. Видите параллели? Украина говорит, что защищает Европу от России. А власти Афганистана заявляли, что защищают Среднюю Азию и Ближний Восток от исламского экстремизма. Они действительно воевали, защищали. Но при этом не занимались созданием мощного государства, надеясь, что финансовая подпитка от США и других партнеров будет всегда. Что зонтик безопасности будет всегда. И не пытались анализировать внешнеполитический баланс сил, - говорит Игар Тышкевич. – И когда США начали переговоры с Талибаном, афганские элиты думали, что это несерьезно. Потому что они же такие важные, они же защищают. Но оказалось немножко по-другому".

По мнению эксперта, ключевой вывод для Украины следующий: если мы хотим сохраниться как независимое государство – со своей культурой, возможностью самим принимать решения, то нынешнюю поддержку со стороны международных партнеров нужно использовать, но не кормить себя сказками, что та будет вечной, потому что мы такие чудесные, такие защитники. Следует самим максимально укрепляться, реформироваться.

"Поддержка будет тогда и только тогда, когда учтены интересы внешних игроков. Мы должны играть на этих интересах - и максимально использовать все возможности для усиления себя. Чтобы в случае, если вдруг вся внешняя поддержка исчезнет, для нас это не стало концом света, как это практически стало для афганских элит", - резюмирует Игар Тышкевич.

Опрошенные "Телеграфом" эксперты оценили позитив и риски решения США и НАТО о выводе войск из Афганистана.