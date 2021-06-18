"В горах у самолета нет воздуха, чтобы зацепиться, а садиться и взлетать приходится по спирали", – украинские военные летчики о миссии в Афганистане (фото)

В начале июня самолет Военно-воздушных сил Украины Ил-76МД вывез из Афганистана на родину 21 военнослужащего из состава тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка", деятельность которой была завершена. Такое решение приняли 14 апреля 2021 года по результатам заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел и министров обороны государств-контрибуторов Миссии.

"Украинский личный состав был частью миссии НАТО, – сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. – Военнослужащие выполняли обязанности на должностях штабных офицеров в штабе миссии, вели инженерную разведку путей движения, объектов и местности, противодействовали использованию самодельных взрывных устройств и обезвреживали взрывоопасные предметы, а также дежурили в составе сил сводного отряда быстрого реагирования".

Но, оказывается, в Афган летали два военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушных сил ВСУ и вывозили не только соотечественников.

"Мы выполняли полеты по выводу из Афганистана интернационального контингента из провинции Герат, – рассказал "Телеграфу" командир 25-й бригады транспортной авиации, базирующейся в Мелитополе, полковник Дмитрий Мымриков. – Заканчивается миссия пребывания контингента и все страны, участвовавшие в ней, выводят свои войска. Мы как раз были в итальянском секторе и были свидетелями, что итальянцы также сворачиваются".

По словам летчика, что необходимо и возможно вывезти – вывозится, на что не хватает сил или перевозить дорого – частично уничтожается. Так, американцы уничтожают оружие и машины, в то время как аэродромы, все постройки, мирная техника – останется местным талибам.

"Наши с полковником Евгением Шкуратом сменные экипажи вывозили украинское вооружение из провинции Герат в Киев. Туда и обратно летели через Оман, где дозаправлялись в Маскате. По военной линии мы сделали один рейс, затем еще один наш борт летал, но уже в Кабул – там находится центр коалиционных сил НАТО. Это уже ВВС Дании попросили нашей помощи по старой памяти: мы с ними много лет сотрудничали в рамках программы "Северный сокол". Экипаж под началом командира эскадрильи Олега Зайченко забрал машины, груз военного назначения с сопровождающими лицами, а также имущество военнослужащих, которые улетели на пассажирском самолете, и доставил на датскую авиабазу Каруп", – рассказывает Дмитрий Мымриков.

Он подчеркивает, что после вывода советских войск из Афгана в феврале 1989 года наш военный борт там появился впервые. Сейчас помощи наших авиаторов просят не только датчане, но и финны, и норвежцы, и шведы, однако в Минобороны Украины еще решают, давать ли на это разрешение. Дело в том, что там по-прежнему неспокойно, талибы продолжают обстрелы.

"В Герате нам приходилось пару раз за ночь уходить в убежище. То же самое и в Кабуле, там происходят теракты, взрывают даже мечети", – пояснил мелитополец и указал еще на некоторые особенности полетов в Афганистан.

"Мы все время сталкиваемся с температурными коллизиями. Например, в Гренландии в ходе операции "Северный сокол", нам приходилось работать при сильных морозах. В Омане, когда сели, температура воздуха была +45 градусов, а обслуживающий персонал сообщил, что в 80 километрах от аэродрома вообще фиксировалось +56!, – рассказывает Дмитрий. – При таких показателях, если стоит машина, то все пластмассовые детали просто отклеиваются, мы это лично видели. Самолет можно использовать при температурах от минус 60 до плюс 50, хотя оборудованию самолета при такой температуре тоже работать непросто. Мы не раз подумали – как в свое время в таких условиях наши мальчики воевали в Афганистане?"

По словам украинца, посадка на аэродромы здесь тоже требует большого опыта и высокого мастерства.

"Герат находится в горной местности, а Кабул – вообще горный аэродром на высоте 1800 метров над уровнем моря. Там дышится по-другому, вода не кипит, варить ничего невозможно. Плюс самолету нет воздуха, чтобы зацепиться, ему тяжело взлететь. Горы по периметру аэропорта, а он внизу, как в блюдечке. Надо подойти сверху и садиться вниз по спирали. Так же и взлетать", – делится подробностями наш собеседник.

Дмитрий Мымриков рассказал, что итальянский бригадный генерал, десантник, с большим уважением отозвался о наших соотечественниках, оценив их хорошую подготовку, сообразительность, готовность выполнять самые сложные задачи и неприхотливость.

Примечательно, что отношение местного населения к украинцам более теплое, чем к представителям других стран.

"Мы как были "шурави", так и остались. Для них мы – бывшие советские люди, хотя выросло уже новое поколение...", – подытожил Дмитрий.

В Генштабе отмечают, что полученный при выполнении задач миссии опыт украинские военные будут использовать на родине – в том числе, во время выполнения задач в районе проведения Операции объединенных сил.