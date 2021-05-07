Войска США уходят из Афганистана: что пишут о выводе контингента американские СМИ

Еще осенью 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп анонсировал вывод войск из Афганистана до конца весны 2021-го. Его преемник Джо Байден продолжил процесс сворачивания военного присутствия в стране. С какими трудностями столкнулись США и о возможных последствиях, рассказывает автор статьи на сайте BBC.

"Телеграф" приводит полный перевод статьи BBC: Как Байден выводит войска из Афганистана и кому достанется власть в этой стране

США направили дополнительные военные ресурсы для защиты американских и коалиционных сил, которые выходят из Афганистана.

Тяжелые бомбардировщики и истребители будут задействованы для прикрытия войск и гражданских подрядчиков.

Присутствие США и НАТО в Афганистане длится уже почти 20 лет.

Президент США Джо Байден назначил крайний срок вывода войск - 11 сентября, 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года, которые стали причиной боевых действий.

Но на данный момент вывод войск происходит на фоне эскалациинасилия, когда силы безопасности Афганистана находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Талибан предупредил, что они больше не связаны соглашением о ненанесении ударов по международным войскам.

В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году между боевиками и тогдашним президентом Дональдом Трампом, иностранные силы должны были покинуть страну к 1 мая, и до этого момента талибы воздерживались от нападений на международные силы.

Какие силы были задействованы?

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, шесть бомбардировщиков B-52 и двенадцать истребителей F-18 были задействованы для прикрытия контингента, насчитывающего 2,5 тыс. военнослужащих США и 16 тыс. гражданских подрядчиков, который покидает Афганистан,

Генерал Милли добавил, что, хотя повстанцы Талибана совершали на объекты афганского правительства от 80 до 120 нападений в день, атак на силы США и коалиции не было с момента начала вывода войск 1 мая.

"Прошло менее недели, вывод войск идет по плану", - заявил журналистам министр обороны Ллойд Остин.

Почему вооруженные силы США находятся в Афганистане?

11 сентября 2001 года в результате терактов в Америке погибло около 3 тысяч человек. Усама бен Ладен, глава исламистской боевой группировки "Аль-Каида", вскоре был признан виновным в совершении данного преступления.

Талибан, радикальные исламисты, которые управляли Афганистаном и защищали бен Ладена, отказались выдать его властям США, в результате чего уже через месяц после трагедии, США нанесли авиаудары по Афганистану.

Когда к операции США в Афганистане присоединились силы международной коалиции, Талибан был быстро отстранен от власти. Но его представители не исчезли просто так - их влияние снова выросло и окрепло.

С тех пор США и их союзники изо всех сил пытаются остановить крах правительства Афганистана и положить конец смертоносным атакам талибов.

Какова текущая ситуация в Афганистане?

Вывод войск США начинается на фоне ожесточенных столкновений между Талибаном и правительственными силами, вызванных отсутствием мирного соглашения.

На прошлой неделе в результате взрыва автомобиля в Пули-Аламе, провинция Логар, погибло до 30 человек и пострадало 110 - в основном школьники.

Президент Байден говорит, что выход сил США оправдан, поскольку они сделали все возможное, чтобы страна не могла снова стать плацдармом для заговора против Америки.

В то же время, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что правительственные силы в состоянии сдерживать повстанцев.

Но эксперты не разделяют его оптимизма, полагая, что вывод войск может отбросить страну назад к темным дням эпохи талибов.