"Пора положить конец": Байден переполошил Россию заявлением по Афганистану

Сегодня президент США Джо Байден намерен выступить с заявлением о выводе американских войск из Афганистана, что положит конец самой продолжительной войне Штатов. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что в речи Байден заявит, что будет последним американским президентом, при котором войска США будут присутствовать в Афганистане, и что пора положить конец этой войне.

Впрочем, предстоящая речь о мире озаботила РФ. В российском МИД заявили, что слова Байдена - это "очевидное нарушение американо-талибского соглашения, подписанного 29 февраля 2020 года и предусматривающего полный вывод войск США до 1 мая с.г.".

В России также говорят, что озабочены возможной эскалацией конфликта: дескать, это подорвет усилия по началу прямых межафганских переговоров.

Напомним, наращивание военной мощи вблизи украинских границ было инструментом давления на президента США Джо Байдена и скорее всего ставки еще повысятся.