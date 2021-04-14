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Путин добился звонка Байдена, но будет повышать ставки: к чему готовиться Украине

Путин добился звонка Байдена, но будет повышать ставки: к чему готовиться Украине
08:40 Сегодня Телеграф

Наращивание военной мощи вблизи украинских границ было инструментом давления на президента США Джо Байдена и скорее всего ставки еще повысятся.

Такое мнение в Фейсбуке 13 апреля озвучил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам стоит обратить внимание на последовательность событий:

  • сперва Байден признал президента РФ - "убийцей",
  • после этого Путин предложил "поговорить напрямую",
  • в Белом доме на это не отреагировали,
  • в это время РФ нарастила численность военных вблизи границы с Украиной,
  • Байден сам позвонил Путину и преложил встречу в третьей стране, другими словами "ждать он не готов",
  • В Белом доме уже опубликовали содержание разговора Байдена с главой Кремля.

Эксперт уверен, что передвижения войск РФ у границ стали инструментом давления именно на Байдена и он это оценил весьма серьезно. При этом в Кремле не прекратят наращивание военной мощи у границ Украины и в ОРДЛО.

По мнению Голобуцкого, Путин может еще усилить давление в ответ на готовность к диалогу с боку Байдена. Но и в Белом доме могут дать адекватный ответ на такие действия Кремля.

Политтехнолог считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит "мобилизоваться", чтобы без потерь пройти данный месяц. В это время Путину нужно встретиться с Байденом, и пока неясно, что он может запросить за деэскалацию. 

Напомним, что ране эксперт рассказал о планах Путина аннексировать захваченные территории ОРДЛО и к чему может привести такой шаг.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.
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