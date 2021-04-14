Путин добился звонка Байдена, но будет повышать ставки: к чему готовиться Украине

Наращивание военной мощи вблизи украинских границ было инструментом давления на президента США Джо Байдена и скорее всего ставки еще повысятся.
Такое мнение в Фейсбуке 13 апреля озвучил политтехнолог Алексей Голобуцкий.
По его словам стоит обратить внимание на последовательность событий:
Эксперт уверен, что передвижения войск РФ у границ стали инструментом давления именно на Байдена и он это оценил весьма серьезно. При этом в Кремле не прекратят наращивание военной мощи у границ Украины и в ОРДЛО.
По мнению Голобуцкого, Путин может еще усилить давление в ответ на готовность к диалогу с боку Байдена. Но и в Белом доме могут дать адекватный ответ на такие действия Кремля.
Политтехнолог считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит "мобилизоваться", чтобы без потерь пройти данный месяц. В это время Путину нужно встретиться с Байденом, и пока неясно, что он может запросить за деэскалацию.
Напомним, что ране эксперт рассказал о планах Путина аннексировать захваченные территории ОРДЛО и к чему может привести такой шаг.