Путин добился звонка Байдена, но будет повышать ставки: к чему готовиться Украине

Наращивание военной мощи вблизи украинских границ было инструментом давления на президента США Джо Байдена и скорее всего ставки еще повысятся.

Такое мнение в Фейсбуке 13 апреля озвучил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам стоит обратить внимание на последовательность событий:

сперва Байден признал президента РФ - "убийцей",

после этого Путин предложил "поговорить напрямую",

в Белом доме на это не отреагировали,

в это время РФ нарастила численность военных вблизи границы с Украиной,

Байден сам позвонил Путину и преложил встречу в третьей стране, другими словами "ждать он не готов",

В Белом доме уже опубликовали содержание разговора Байдена с главой Кремля.

Эксперт уверен, что передвижения войск РФ у границ стали инструментом давления именно на Байдена и он это оценил весьма серьезно. При этом в Кремле не прекратят наращивание военной мощи у границ Украины и в ОРДЛО.

По мнению Голобуцкого, Путин может еще усилить давление в ответ на готовность к диалогу с боку Байдена. Но и в Белом доме могут дать адекватный ответ на такие действия Кремля.

Политтехнолог считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит "мобилизоваться", чтобы без потерь пройти данный месяц. В это время Путину нужно встретиться с Байденом, и пока неясно, что он может запросить за деэскалацию.

Напомним, что ране эксперт рассказал о планах Путина аннексировать захваченные территории ОРДЛО и к чему может привести такой шаг.