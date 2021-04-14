Путин может включить ОРДЛО в состав России: Фельштинский озвучил прогноз

Президент России Владимир Путин может аннексировать захваченные территории Донбасса и спровоцировать новый конфликт.

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" 13 апреля озвучил российско-американский историк и публицист Юрий Фельштинский.

Он уверен, что в РФ могут включить оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, как это было с Крымом, в свой состав и военной возможности противостоять этому нет. При этом, из-за смены в статусе захваченной территории, воевать никто не будет, но это может привести к новому обострению в отношениях РФ с миром. Но, может оказаться, что Путина это не волнует.

Публицист считает, что аннексия ранее захваченных земель, это весьма бессмысленный шаг и он ничего не изменит в статусе-кво, но при этом омжет стать причиной нового конфликта. В случае, если это одна из задач главы Кремля, конфликта Украине не избежать.

Напомним, что ранее военный обозреватель рассказал, о возможном исходе военного конфликта на Донбассе.