Путин может включить ОРДЛО в состав России: Фельштинский озвучил прогноз

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05:46 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин может аннексировать захваченные территории Донбасса и спровоцировать новый конфликт.

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" 13 апреля озвучил российско-американский историк и публицист Юрий Фельштинский.

Он уверен, что в РФ могут включить оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, как это было с Крымом, в свой состав и военной возможности противостоять этому нет. При этом, из-за смены в статусе захваченной территории, воевать никто не будет, но это может привести к новому обострению в отношениях РФ с миром. Но, может оказаться, что Путина это не волнует.

Генсек НАТО раскритиковал РФ за активность на Донбассе и заговорил о присоединении Украины к НАТО

Публицист считает, что аннексия ранее захваченных земель, это весьма бессмысленный шаг и он ничего не изменит в статусе-кво, но при этом омжет стать причиной нового конфликта. В случае, если это одна из задач главы Кремля, конфликта Украине не избежать. 

Напомним, что ранее военный обозреватель рассказал, о возможном исходе военного конфликта на Донбассе.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин.
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