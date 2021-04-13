Россия может завершить оккупацию Донбасса уже в конце апреля: появился прогноз

С учетом добытых украинской разведкой вариантов обращения главарей "ДНР" к российскому президенту Владимиру Путину, вариант широкомасштабной войны с Россией становится менее вероятным, и все больше указывает на то, что в Кремле решили реализовать приднестровский вариант на Донбассе.

Такое мнение высказал на своей странице в соцсети Facebook военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.

"ПРИДНЕСТРОВЬЕ У ВОРОТ

Перехваченные разведкой три варианта обращения марионетки Пушилина президенту РФ Владимиру Путину, на мой взгляд, дают некоторое понимание ближайшим планам России в отношении Украины. Хорошая новость - большой войны в ближайшее время (опять же на мой взгляд!) не будет. Плохая новость - ничего хорошего нас все равно не ждет. Мы помним, что, согласно данным разведки, Пушилин попросил Путина о трех вещах. Первая - оказать «военную помощь, направленную на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины». Вторая - включить «ДНР» в состав России, опираясь на результаты незаконного «референдума» 11 мая 2014 года. В третьем варианте Пушилин просит Путина признать «ДНР» как «независимое демократическое правовое социальное государство», а также рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между «ДНР» и РФ, включая сотрудничество в сфере обороны. Мы также помним о том, что Пушилин - несамостоятельная фигура. Очевидно приказ обратиться с такими опциями был ему спущен кураторами из Кремля. В российских источниках есть информация о том, что во время обращения к Федеральному собранию, 21 апреля, Путина могут попросить "включить ДНР и ЛНР в состав России". Возможно, такое предложение будет исходить от представителей КПРФ. Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину На основании этого, предполагаю следующий ход событий: