Россия может завершить оккупацию Донбасса уже в конце апреля: появился прогноз

С учетом добытых украинской разведкой вариантов обращения главарей "ДНР" к российскому президенту Владимиру Путину, вариант широкомасштабной войны с Россией становится менее вероятным, и все больше указывает на то, что в Кремле решили реализовать приднестровский вариант на Донбассе.
Такое мнение высказал на своей странице в соцсети Facebook военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.
"ПРИДНЕСТРОВЬЕ У ВОРОТ
Перехваченные разведкой три варианта обращения марионетки Пушилина президенту РФ Владимиру Путину, на мой взгляд, дают некоторое понимание ближайшим планам России в отношении Украины.
Хорошая новость - большой войны в ближайшее время (опять же на мой взгляд!) не будет.
Плохая новость - ничего хорошего нас все равно не ждет.
Мы помним, что, согласно данным разведки, Пушилин попросил Путина о трех вещах. Первая - оказать «военную помощь, направленную на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины». Вторая - включить «ДНР» в состав России, опираясь на результаты незаконного «референдума» 11 мая 2014 года. В третьем варианте Пушилин просит Путина признать «ДНР» как «независимое демократическое правовое социальное государство», а также рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между «ДНР» и РФ, включая сотрудничество в сфере обороны.
Мы также помним о том, что Пушилин - несамостоятельная фигура. Очевидно приказ обратиться с такими опциями был ему спущен кураторами из Кремля.
В российских источниках есть информация о том, что во время обращения к Федеральному собранию, 21 апреля, Путина могут попросить "включить ДНР и ЛНР в состав России". Возможно, такое предложение будет исходить от представителей КПРФ.
На основании этого, предполагаю следующий ход событий:
1) Пик антиукраинской истерии припадет на 20-е числа апреля. Российское общество должно быть готово к тому, что Украина "готовит наступление на Донбасс" и "Путин защитит русскоязычных".
2) К этому же моменту будет завершена концентрация войск у границ с Украиной и в Крыму.
3) 21 апреля, Путину поступит просьба включить Донбасс в состав РФ, основываясь на результатах "референдума" и в целях защиты "русскоязычных граждан".
4) Эту просьбу Путин не выполнит, пояснив, что это - прямая аннексия украинской территории, а вот признать "ДНР" - можно, заключив с ней военный союз. Таким образом Кремль остается "над схваткой", мол Киев сам торпедировал Минский процесс, угрожал "молодым республикам" "уничтожением", а значит они теперь имеют право решать свою судьбу самостоятельно.
5) Следующим шагом будет ввод российских "миротворцев" на линию разграничения, может быть под соусом разрешения Совфеда, которое будет получено спустя пару дней, а может быть и просто так, безо всякого разрешения.
Логично предположить, что аннексия будет завершена к 30 апреля, когда завершатся заявленные учения российских войск у границ. Максимальная концентрация этих войск не позволит нам провести военную операцию по предотвращению этого сценария, а никакого другого "рецепта" предотвратить такой расклад просто не существует.
Аннексия ОРДЛО окончательно торпедирует Минск-2, который, в общем, и без того зашел в тупик.
В долгосрочной перспективе это убивает мирные инициативы Зеленского, а потеря территорий, может раскачать ситуацию внутри Украины гораздо быстрее, чем в случае последовательной реализации Минска-2. Дезинтеграция Украины (например, через новый Майдан) выгодна Путину, военная угроза будет сохраняться, в том числе, как гарантия того, что мы не вступим в НАТО. Любой наш скачок в эту сторону может означать немедленное вторжение.
Вода в Крыму не так важна, пока ее хватит для потребности группировки ВС РФ. На простых крымчан кремлевским в общем-то глубоко плевать.
В ближайшей перспективе, Путин перед выборами в Госдуму получает победный кейс, способный гальванизировать электоральные симпатии. Выборы, конечно, можно выиграть и без них (подсчитав правильно голоса), но в Кремле всерьез опасаются "беларусского варианта", а разгоряченное победобесием общество - лучший предохранитель от таких потрясений.
Почему не война? Сейчас это слишком дорого, успех, в отличие от перспективы наложения суперсанкций, не гарантирован, а вот горы трупов перед выборами точно никому не нужны. Потом - может быть, когда карта ляжет. А рано или поздно она ляжет.
А причем тут "Северный поток-2"? Да ни причем. Его и так, и так будут долбить санкциями.
А будут ли в адрес России новые санкции? Это смотря, как все это продать. В любом случае санкции будут, но не такие жесткие, как при открытом вторжении.
На выходе мы получим Приднестровье - 2, мину замедленного действия. Минск мы хороним, нормандский процесс - тоже за его ненужностью, после чего спецслужбы РФ активно раскачивают действующую украинскую власть, как власть лузеров, потерявших территории и прогадивших мирное урегулирование.
Почему я думаю именно о таком сценарии. Потому что других вариантов, поясняющих всю это размахивание шашкой, я просто не вижу.
Хотя совершенно не исключено, что я вижу далеко не все..."
Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан высказал мнение о подоплеке "писем Пушилина" и всего того, что в последнее время происходит с подачи российской стороны, накаляющей ситуацию.