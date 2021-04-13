Столтенберг осадил Россию за обострение на Донбассе и заговорил о членстве Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна немедленно прекратить переброску военной техники у границ Украины и перестать устраивать эскалацию на Донбассе.

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

"За последние недели Россия стянула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее скопление российских войск с момента аннексии Крыма в 2014 году", - сказал Столтенберг.

Также он заикнулся о членстве Украины в НАТО, завив, что от Украины зависит, когда она будет готова к членству.

"И никто не может вмешиваться в этот процесс - это суверенное право суверенной нации: Украины - обращаться за членством, и союзников - решать, готова ли она", - отметил он.

При этом, генсек уточнил, что реформы является лучшим путем для Украины приблизиться к членству в НАТО.

Как сообщал "Телеграф", ранее США встревожились наличием российской техники у границ Украины, отметив, что "так много их не было с 2014 года". Также в США поддержали стремление Украины вступить в НАТО, а вот в России заявили, что ситуация на Донбассе ухудшится, если Украина вступит в НАТО.